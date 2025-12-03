Como cada 8 de diciembre, Roma se dispone a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos, asociaciones y comunidades religiosas acudirán a la plaza Mignanelli, junto a la plaza de España, para depositar flores a los pies del monumento dedicado a la Virgen.

Pero este año será especial por ser el primero del Papa León XIV. Está previsto que el Santo Padre llegue a la plaza de España a las 16:00 horas, donde será recibido por el cardenal vicario Baldo Reina y por el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri.

El Pontífice depositará una ofrenda floral a los pies de la columna de la Inmaculada

Tras unos minutos de oración ante el monumento, el Pontífice depositará una ofrenda floral a los pies de la columna de la Inmaculada, ubicada frente a la Embajada de España ante la Santa Sede, uno de los monumentos marianos más emblemáticos de Roma. En el pasado, el Papa Francisco solía pronunciar una breve plegaria, pero no se sabe si el actual Pontífice optará por un rezo silencioso.

El Papa Francisco solía hacer una plegaria ante la Virgen. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

La estructura, de doce metros de altura, fue diseñada por el arquitecto Luigi Poletti a mediados del siglo XIX para conmemorar la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Su presencia es un punto de referencia en la animada zona de la plaza de España, donde turistas, peregrinos y romanos se detienen a contemplar su elegancia clásica y su cuidada integración con el entorno urbano.

En la cúspide de la columna se alza la estatua de bronce de la Virgen María, obra del escultor Giuseppe Obici, que representa a la Inmaculada con una serenidad solemne, portando un lirio en la mano y coronada por una aureola de estrellas.

Fieles a la tradición, los primeros en rendir homenaje a la Virgen serán los Bomberos de Roma. A las siete de la mañana ascenderá con la ayuda de un camión con escalera, un bombero hasta la cúspide de la columna de 12 metros, donde colocará una corona en el brazo de la estatua de la Virgen.

Los primeros en rendir homenaje a la Inmaculada en Roma fueron los bomberos en 1857

El gesto se hace en memoria de los 220 compañeros que lo empezaron a hacer en 1857, apenas tres años después de la proclamación del dogma.

Dos bomberos colocan en el brazo de la Virgen la corona de flores. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

La columna de la Virgen es cada año un punto de encuentro para fieles, parroquias, órdenes religiosas, asociaciones y centros educativos. A las 8:30 intervendrá el Cuerpo de la Gendarmería Vaticana, cuya banda interpretará un himno mariano. Después lo harán, entre otros, la parroquia de Sant’Andrea delle Fratte, el Gran Maestre. de la Orden de Malta, Frey John Dunlap, la Legio Mariae, el Círculo San Pietro, la Fundación Don Gnocchi, la Unión Nacional Italiana de Transporte de Enfermos a Lourdes y Santuarios Internacionales (Unitalsi) y diversos institutos escolares.

La jornada también estará animada por los Franciscanos Conventuales de la cercana basílica de los Santos XII Apóstoles, custodios de la novena más antigua dedicada a la Inmaculada en la ciudad.

Desde el 29 de noviembre, cada tarde se reza allí el Rosario y se cantan las letanías a las 17:45, seguido a las 18:30 por la Santa Misa presidida por un cardenal, con la oración mariana Tota Pulchra, que en latín que significa "Toda hermosa eres" compuesta por el franciscano Alessandro Borroni (1820–1896).

“Cada año celebramos la novena y la solemnidad de la Inmaculada como un tiempo de gracia que ilumina nuestro Adviento”, señala el párroco de la basílica, el padre Francesco Celestino, en el comunicado enviado por el Vicariato de Roma.

La presencia de la columna de la Virgen Inmaculada es un punto de referencia en la animada zona de la plaza de España de Roma, donde turistas, peregrinos y romanos se detienen a contemplar su elegancia. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

“La espiritualidad franciscana ha mostrado siempre un amor singular por la Inmaculada"

“La espiritualidad franciscana ha mostrado siempre un amor singular por la Inmaculada. Basta recordar a san Francisco, san Antonio de Padua, el beato Duns Scoto o san Buenaventura. Fue un franciscano, el Papa Sixto IV, quien en 1477 autorizó la celebración solemne de esta fiesta, sentando las bases de la devoción que más tarde culminaría en el dogma proclamado por Pío IX en 1854”, explica.

Las celebraciones litúrgicas de estos días estarán presididas por diversos purpurados:este miércoles 3 de diciembre lo hará el cardenal Ángel Fernández Artime, pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada; el jueves 4, el cardenal Claudio Gugerotti; el viernes 5, el cardenal Rolandas Makrickas; el sábado 6, el cardenal Marcello Semeraro, y el domingo 7, el cardenal Mauro Gambetti. El 8 de diciembre, la misa solemne será presidida por el cardenal Leonardo Sandri, prefecto emérito del Dicasterio para las Iglesias Orientales.



