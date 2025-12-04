El Vaticano ha publicado este jueves la síntesis del trabajo realizado por las comisiones que estudian la posibilidad de admitir a mujeres al diaconado, presentada al Papa León XIV por el Cardenal Giuseppe Petrocchi.

El presidente de la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino, creada por el Papa Francisco, afirma que —con siete votos a favor y uno en contra—, se descarta la posibilidad de admitir a mujeres al diaconado como grado del sacramento del Orden.

No obstante, subraya que por el momento no es posible “formular un juicio definitivo, como en el caso de la ordenación sacerdotal”.

Investigación histórica de las llamadas “diaconisas”

Esta segunda sesión de trabajo —tras la realizada en 2021—, finalizó el pasado mes de febrero y las conclusiones fueron presentadas el 18 de septiembre a León XIV, quien ha dispuesto que se hagan públicas este 4 de diciembre.

En un documento de 7 páginas, el cardenal precisa que, a partir de una investigación histórica, las comisiones coinciden en que en la historia de la Iglesia existieron las llamadas “diaconisas”, pero con funciones diversas y no equivalentes al diaconado masculino.

El Cardenal Petrocchi subraya que esta cuestión no puede resolverse sólo con datos históricos y que, en última instancia, corresponde al Magisterio emitir un juicio doctrinal.

Participación sinodal

A raíz del Sínodo de la Sinodalidad, se invitó a todo el que lo deseara a enviar su contribución sobre este tema. El purpurado revela que “aunque las intervenciones recibidas fueron numerosas, las personas o grupos que enviaron sus trabajos fueron solo veintidós y representaban a pocos países”.

“Por consiguiente, aunque el material es abundante y, en algunos casos, hábilmente argumentado, no puede considerarse como la voz del Sínodo y mucho menos del pueblo de Dios en su conjunto”, afirma.

La masculinidad de Cristo y de quienes reciben la ordenación

Aunque no existe un consenso suficiente para admitir a mujeres al diaconado, los votos muestran posiciones divididas, con una clara tendencia a mantener la cautela a este respecto.

Por un lado, los que apoyan el diaconado femenino defienden “la condición de igualdad entre el hombre y la mujer como imagen de Dios”, mientras los que están en contra recuerdan que “la masculinidad de Cristo, y por tanto la masculinidad de quienes reciben la ordenación, no es accidental, sino que forma parte integrante de la identidad sacramental, preservando el orden divino de la salvación en Cristo”.

Para los que se oponen, “alterar esta realidad no sería un simple ajuste del ministerio, sino una ruptura del significado nupcial de la salvación”.

A pesar de la falta de consenso en torno al diaconado, sí existe unanimidad en la necesidad de ampliar los ministerios instituidos para mujeres, profundizando en la “diaconía bautismal” y promoviendo una mayor corresponsabilidad femenina en la vida de la Iglesia.

El Cardenal Petrocchi concluye recomendando al Papa León XIV seguir una línea de prudencia doctrinal en su discernimiento, así como continuar el estudio teológico del diaconado y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios ministeriales para las mujeres sin recurrir a la ordenación sacramental.