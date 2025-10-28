La Iglesia en Italia celebró de forma privada su Tercera Asamblea sinodal en la que se aprobó, con 781 votos a favor de un total de 809 votantes, el Documento de Síntesis del Camino Sinodal bajo el título “Levadura de paz y de esperanza”.

Un total de 900 personas, entre obispos, delegados de las diócesis e invitados, participaron en esta asamblea celebrada en Roma el pasado 25 de octubre, cuya votación tuvo que posponerse el pasado mes de abril por falta de consenso. Las conclusiones de este documento guiarán los trabajos de la Asamblea General que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Diaconado femenino y apoyo a jornadas contra la homofobia y transfobia

Entre las medidas aprobadas, aunque con menos votos a favor —625 a favor y 188 en contra— se contempla el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), a la “profundización de las cuestiones relativas al diaconado de las mujeres iniciado por la Santa Sede”.

Asimismo, el documento da luz verde a que la Iglesia en Italia apoye “jornadas contra la violencia y la discriminación de género, la pedofilia, el acoso escolar, el feminicidio, la homofobia y la transfobia”, promovidas por la sociedad civil.

También se votó a favor de la asignación estable de tareas de liderazgo pastoral y administrativo a laicos —con 636 votos a favor—, y la posibilidad de crear nuevos ministerios para los laicos, así como proporcionar herramientas que promuevan la transparencia, con 781 votos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“No pretende ser un texto doctrinal”

El presidente de la CEI, el Cardenal Matteo Zuppi, afirmó que el documento será el tema central de la próxima Asamblea General, por lo que corresponde a los pastores “acogerlo plenamente”.

También subrayó que el informe representa “una evolución de los congresos eclesiales que han marcado el recorrido de la Iglesia en Italia desde el posconcilio. Siempre caminando junto a la Iglesia universal, con su Sínodo General, para vivir y transmitir la fe en la tradición y en la comunión.

“El Camino sinodal, marcado por la oración, la escucha y la participación, nos ha ayudado a redescubrir el estilo de vida y de misión de la Iglesia. Y esto, en un tiempo nuevo para todos, creemos que constituye la belleza del anuncio del Evangelio: una belleza que pide ser encarnada en nuestras vidas y anunciada a las mujeres y a los hombres de hoy”, indicó.

Por su parte, Mons. Erio Castellucci, presidente de la Comisión para el camino sinodal, subrayó que el documento “no pretende ser un texto doctrinal”, sino que apuestan por la corresponsabilidad, “que implica la renovación de los organismos de participación dentro de las comunidades, una conducción más compartida de las comunidades cristianas, un papel más reconocido de las mujeres, y una expansión de los ministerios no sólo en torno al altar, sino también en el sentido pleno de presencia en la comunidad y en la sociedad en general”.

El Hermano Sabino Chialà, prior de Bose, destacó en la inauguración de la sesión que “no se puede caminar permaneciendo iguales. Porque, al caminar, se encuentran rostros nuevos, y con ellos surgen preguntas de sentido y desafíos inesperados, que exigen decisiones. Decisiones que no traicionan, sino que profundizan el depósito de la fe, y ayudan a comprender mejor y a permanecer fieles al Evangelio de Jesucristo”.

Las votaciones sobre el documento de síntesis se realizaron electrónicamente, mediante escrutinio secreto, con las opciones: “favorable” o “no favorable”. Y se dividieron en una introducción; una primera parte con 55 proposiciones; la segunda parte con 37 proposiciones; una tercera parte con 32 proposiciones; y una última sobre el conjunto del Documento de síntesis.