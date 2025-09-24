El Parlamento italiano dio esta semana un paso importante con miras a convertir la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, en un feriado nacional.

La Cámara de Diputados, la cámara baja del Parlamento de Italia, votó para aprobar el proyecto de ley el 23 de septiembre, con 247 votos a favor de la propuesta y dos en contra. Ocho personas se abstuvieron.

Hay gran expectativa en que el proyecto se convierta en ley, pero antes debe someterse a votación en la otra cámara del Parlamento italiano, el Senado. No se ha fijado fecha para la votación en el Senado sobre la iniciativa bipartidista presentada por el partido de centroderecha “Noi Moderati”.

San Francisco es considerado el santo patrono de Italia, y su fiesta fue celebrada como feriado nacional en el país hasta 1977. El año 2026 será un año de celebración significativo, ya que marcará el 800 aniversario de la muerte de San Francisco en 1226.

El presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, dijo: “Me complace que la cámara haya dado el visto bueno inicial a esta propuesta: redescubrir a San Francisco también significa reavivar su mensaje de paz, que es más pertinente que nunca”.

Italia cuenta actualmente con 12 feriados nacionales laborales en el calendario, de los cuales ocho se basan únicamente en fiestas religiosas, incluyendo la Epifanía el 6 de enero, el Lunes de Pascua, la Asunción de María el 15 de agosto, el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, el día de Navidad el 25 de diciembre y la fiesta de San Esteban mártir el 26 de diciembre.

El octavo feriado de base religiosa varía de ciudad en ciudad, ya que se trata de la fiesta patronal del lugar. La Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, es feriado en Roma porque son los santos patronos de la ciudad.

Los otros cuatro feriados nacionales son el 1 de enero, Año Nuevo (también la Solemnidad de María, Madre de Dios); el 25 de abril, la celebración de la liberación de Italia del nazi-fascismo en 1945; el 1 de mayo, Día del Trabajo (también la fiesta de San José Obrero); y el 2 de junio, el feriado que marca el nacimiento de la república italiana en 1946.

