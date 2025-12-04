El Papa León XIV ha nombrado al sacerdote John Mario Mesa Palacio nuevo vicario apostólico de Leticia (Colombia), jurisdicción eclesiástica amazónica ubicada en la frontera con Perú y Brasil.

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) indicó que el P. Mesa proviene de la Diócesis de Santa Rosa de Osos y reemplazará en Leticia a Mons. José de Jesús Quintero Díaz, quien pastoreaba el vicariato desde el 2001.

El Episcopado destacó que el vicario electo lleva más de tres décadas de servicio sacerdotal, cuya trayectoria “revela un liderazgo versátil y un profundo compromiso con la formación y la pastoral comunitaria”.

La CEC señaló que el Vicariato Apostólico de Leticia es “una jurisdicción territorial de carácter misionero” y que, a diferencia de un obispo diocesano, “el vicario apostólico ejerce su autoridad como representante directo del Papa”.

Sobre su origen, indica que “la evangelización del territorio fue confiada a los Frailes Menores Capuchinos de la Provincia de Cataluña en 1904”. El 8 de febrero de 1951 fue creada la Prefectura Apostólica de Leticia con Mons. Marceliano Eduardo Canyes Santacana como primer prefecto.

En 1989 su administración fue encomendada a la Diócesis de Santa Rosa de Osos, “lo que establece el vínculo histórico se servicio y colaboración entre ambas jurisdicciones eclesiásticas”.

Finalmente, fue elevado a vicariato apostólico el 23 de octubre del año 2000. El 7 de abril de 2001, el Nuncio Apostólico de entonces, Mons. Beniamino Stella, “proclamó la erección canónica y dio posesión a su primer Vicario Apostólico, Mons. José de Jesús Quintero Díaz”.

¿Quién es el P. John Mario Mesa?

El P. John Mario Mesa nació el 8 de junio de 1966 en el municipio de Belmira, en el departamento de Antioquia.

Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino de Santa Rosa de Osos y obtuvo una licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa en la Fundación Universitaria Católica del Norte de la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1993.

Ha sido párroco en municipios antioqueños como Vegachí, Yarumal y Donmatías, vicario pastoral de la diócesis, rector del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino y ha dirigido el Equipo Nacional del Servicio de Animación Comunitaria (SEDAC).

Desde enero de 2025, el P. Mesa Palacio dirigía el Departamento de Lugares Eclesiales para la Vivencia de la Comunión de la CEC.