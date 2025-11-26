El Papa León XIV ha nombrado al P. Jesús Alberto Torres Ariza nuevo Obispo de San José del Guaviare, jurisdicción del nororiente amazónico de Colombia.

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) informó que el obispo electo se formó en la Diócesis de Valledupar. Ahora será el quinto obispo de San José del Guaviare, sucediendo en este cargo a Mons. Nelson Jair Cardona Ramírez, “quien fue trasladado por el Papa Francisco a la Diócesis de Pereira el 4 de octubre de 2024”.

Desde el 6 de diciembre de 2024, la Diócesis de San José del Guaviare “venía siendo administrada por el padre Edgar Liévano Labrador, como Administrador Diocesano designado por el Colegio de Consultores”.

El Episcopado indicó que esta diócesis fue erigida en el año 2000 y “cuenta con una estructura pastoral robusta que incluye dos vicarías foráneas y 18 parroquias, tanto urbanas como rurales”.

“Su acción se centra en la evangelización, la educación a través de la contratación de sedes educativas, la promoción de alternativas productivas, el acompañamiento a poblaciones vulnerables y una intensa labor a favor de la reconciliación y la paz”, señaló.

¿Quién es el P. Jesús Torres Ariza?

El P. Jesús Alberto Torres Ariza nació en Urumita (Cesar), territorio de la Diócesis de Valledupar, el 6 de junio de 1975. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Juan Pablo II de Valledupar, donde fue ordenado sacerdote el 2 de agosto de 2003.

En el 2011 obtuvo la licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También posee una licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad Javeriana de Bogotá.

En la Diócesis de Valledupar, el obispo electo se ha desempeñado como vicario de Pastoral y delegado episcopal de Pastoral Social, director del Banco de Alimentos, rector del Colegio "El Carmelo", delegado de Pastoral Educativa e Indígena, profesor de Teología Pastoral y Misionología en el Seminario Diocesano, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores y párroco en diversas comunidades.

La CEC asegura que “con esta designación, la Iglesia en Colombia recibe un nuevo obispo cuya amplia experiencia en territorios multiculturales y en la gestión pastoral será un valioso aporte para guiar a la comunidad de San José del Guaviare en este nuevo capítulo de su historia pastoral”.