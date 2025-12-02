Mons. Luis Martín Barraza Beltrán, Obispo de Torreón, Coahuila (México), advirtió sobre las celebraciones religiosas de un supuesto sacerdote en su diócesis, y precisó que “no es sacerdote católico, como pudiera parecer; no está en comunión con nuestra Iglesia”.

En un mensaje difundido el 1 de diciembre, Mons. Barraza Beltrán se refirió a las “actividades religiosas” que realiza un hombre “que se hace llamar P. José(Tadeo Rivas de la Torre)”, entre ellas “la celebración de algunos sacramentos, funerales y algún otro trámite”.

“Han llegado a algunas de las parroquias documentos firmados por el autollamado P. José, los cuales no tienen ninguna validez en nuestra Iglesia. Esto causa malestar en las personas involucradas, porque se sienten engañadas, defraudadas”, dijo el prelado.

Sobre el aparente vínculo del supuesto sacerdote con comunidades cristianas ortodoxas, el prelado señaló que “no sabemos a cuál tradición ortodoxa pertenece el hermano José, el cual, hace no mucho tiempo pertenecía a la Iglesia ortodoxa bielorrusa y últimamente pertenece a la Iglesia ortodoxa ucraniana”.

“Hay mucha confusión sobre la sucesión apostólica de la Iglesia ortodoxa ucraniana”, tras su separación de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el obispo mexicano, pero precisó: “aunque hubiera seguridad sobre la sucesión apostólica, su misión se debiera reducir a los creyentes ortodoxos ucranianos, y a quienes fuera iniciando en su credo, por medio de un proceso evangelizador claramente expuesto”.

“Además, hemos recibido notificación de la Misión Ortodoxa de la Protección de la Santísima Theotokos y Siempre Virgen María, encargada de atender pastoralmente a la ciudad de Torreón a quienes pertenecen a esta Congregación, de que el hermano José(Tadeo) no pertenece a la Iglesia ortodoxa ucraniana”.

Mons. Barraza Beltrán precisó que su mensaje “no tiene nada que ver con el status legal del hermano José y su comunidad, que al parecer está plenamente constituida” ante la Secretaría de Gobernación de México, como establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

“Nos consideramos sin autoridad para juzgar sobre su situación jurídica o para pretender prohibirles su misión. Sólo queremos ser servidores de la verdad del evangelio y de la comunión que de ella debe surgir”, dijo el obispo.

“Sabemos que vivimos tiempos difíciles para la propagación del evangelio y no tendríamos que ser los propios creyentes los que nos estorbemos unos a otros, pero no a costa de la verdad”, agregó.