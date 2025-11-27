Un sacerdote de la Arquidiócesis de Tijuana, Baja California (México), fue asaltado y herido con arma blanca la noche del 26 de noviembre.

Fue el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tijuana, Mons. Mario Villanueva Arellano, quien informó del robo y agresión, y reconoció en un comunicado publicado este 27 de noviembre “el flagelo de las situaciones de inseguridad y violencia que se viven en nuestra sociedad y que afecta a nuestras familias y a cada persona en su integridad”.

De acuerdo al Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Baja California es el cuarto estado más violento entre las 32 entidades federativas de México.

Mons. Villanueva Arellano indicó que el P. Roldán Antonio Sánchez Gamboa, párroco de la parroquia Santísimo Sacramento en el municipio de Playas de Rosarito, “fue víctima de un asalto donde resultó lesionado con arma blanca”.

El ataque, dijo, ocurrió “cuando se dirigía a un domicilio para atender un servicio pastoral”.

El P. Sánchez Gamboa, añadió el prelado, “se encuentra actualmente hospitalizado en terapia intermedia y atendido en lo correspondiente a su proceso de recuperación”.

El obispo Villanueva Arellano culmina su mensaje alentando a los fieles a “tener presente en nuestra oración la salud del P. Roldán al igual que a su Comunidad Parroquial y familia”, al tiempo que pidió a Nuestra Señora de Loreto que “nos auxilie con su intercesión maternal”.

México y la violencia contra los sacerdotes

México se encuentra inmerso en una situación de violencia constante, de la cual no se libra la Iglesia Católica, sus laicos, religiosos y sacerdotes.

Año tras año, el país —donde el 77,7% de la población se declara católica— es considerado como uno de los más peligrosos a nivel mundial para el ejercicio del sacerdocio. Sólo entre 2018 y 2024 fueron asesinados 10 presbíteros, de acuerdo al informe Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia Católica en México del Centro Católico Multimedial (CCM).

En ese mismo periodo, el CCM registró 10 ataques no letales contra sacerdotes y religiosos y cerca de 900 “extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia Católica en México”.

Para el CCM, se observa una “escalada” en las agresiones contra los sacerdotes, algo que evidencia una “progresiva desacralización y ausencia de cualquier respeto hacia lo santo y sagrado”. Además, advierte de una “cifra negra”, que abarca “las agresiones físicas sin consecuencias fatales o verbales, escritas o en medios y redes sociales, que vituperan, difaman, denigran, descalifican o discriminan a sacerdotes, religiosas, religiosos y otros ministros de culto”.