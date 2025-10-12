A poco más de una semana del crimen, las autoridades mexicanas arrestaron a un sujeto que habría sido “copartícipe” del asesinato del P. Bertoldo Pantaleón Estrada en el estado de Guerrero.

En un comunicado difundido el 10 de octubre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, se indicó que se arrestó a un hombre “por el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe, contra una persona que fungía como párroco en el municipio de Eduardo Neri”, en una región atendida pastoralmente por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, estado de Guerrero.

De acuerdo a la SSPC, el operativo estuvo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

“Luego de tomar conocimiento del homicidio de un párroco, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso; las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento, con ello recabaron información para que se generara una orden de aprehensión en su contra”, se lee en el comunicado.

El sujeto, identificado solamente como Miguel Ángel “N” —como establecen las normas mexicanas para proteger la presunción de inocencia—, fue localizado y arrestado en el municipio de Chilpancingo, y “puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

La desaparición y muerte del P. Bertoldo Pantaleón Estrada

El P. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Mezcala, Guerrero, fue reportado inicialmente como desaparecido durante el fin de semana pasado, tras ser visto por última vez el sábado 4 de octubre.

El lunes 6 de octubre las autoridades notificaron a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa que habían encontrado el cuerpo sin vida del sacerdote católico. Esa noche, el obispado informó que el cuerpo del presbítero sería enterrado en su poblado natal de Changata, Guerrero, el 8 de octubre.

La diócesis convocó una Caravana por la Paz para el 11 de octubre en memoria del P. Bertoldo Pantaleón Estrada que llegó al Santuario de los Mártires en Chilpancingo. El objetivo, se indicó, fue “pedir por la paz en Guerrero”.

Según registra el Centro Católico Multimedial, que lleva las cifras de agresiones que sufre la Iglesia Católica en México, en el país han sido asesinados más de una decena de sacerdotes desde 2018.

El llamado de la Iglesia Católica a las autoridades y a la sociedad

Mons. José de Jesús González Hernández, Obispo de Chilpancingo-Chilapa, indicó el 11 de octubre que recibió “la notificación de parte de nuestras autoridades civiles la detención del presunto responsable de la muerte del P. Bertoldo Pantaleón Estrada”.

“Poniendo siempre la confianza en Dios que imparte justicia, pido a nuestras autoridades de gobierno que continúen las líneas de investigación que están dentro de sus competencias técnicas a su alcance para esclarecer estos lamentables hechos”, expresó.

El obispo señaló que sacerdotes y fieles de la diócesis han compartido con él “su inquietud de que este hecho trágico no puede seguir sucediendo, y como Iglesia Diocesana seguiremos nuestra misión de la evangelización en la ruta de la paz y a favor de la vida”.

“Toda vida es valiosa y tiene que ser respetada como el don más preciado que hemos recibido de Dios nuestro Padre”, subrayó.

El prelado mexicano reiteró en su mensaje su “llamado a la reconciliación y como sociedad todos somos responsables de abonar a un mejor clima de paz que sabemos es un regalo que tenemos que pedir con insistencia como hombres y mujeres de fe”.

“Pido a todos que continúen elevando sus oraciones especialmente el Santo Sacrificio de la Misa por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada”, concluyó.

La violencia en Guerrero

Mons. González Hernández ha denunciado la violencia que afecta a Guerrero, al cual ha calificado de “estado secuestrado”.

El “Narcomapa de México” elaborado por el diario Milenio, muestra que más de 24 grupos criminales se enfrentan por el control de territorio en Guerrero. Entre estos se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, La Nueva Familia Michoacana, Guerreros Unidos y la facción de “Los Chapitos” —hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— del Cártel de Sinaloa.

Acapulco, quizás el municipio más conocido de Guerrero por su famosa playa, ocupa la tercera posición del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Chilpancingo, la capital del estado y sede episcopal de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, ocupa el lugar 28.

Según el Índice de Paz México 2025, Guerrero es el noveno estado más violento del país.