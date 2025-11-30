El cuarto día del viaje internacional del Papa León XIV a Turquía arrancó con una visita a la Catedral Apóstolica Armenia, desde donde subrayó que la comunión entre las iglesias “no implica absorción ni dominio”.

El Patriarcado Armenio de Constantinopla es una sede autónoma de la Iglesia Apostólica Armenia, reconoce el primado del Catholicós de todos los armenios y su iglesia está situada en el barrio de Kumkapı.

Momento de oración en la Catedral Apóstolica Armenia. Crédito: Vatican Media

El valiente testimonio cristiano del pueblo armenio

Después de un momento de oración y de la bienvenida por parte del Patriarca Su Santidad Karekin II, el Santo Padre dirigió un breve discurso en el que destacó “el valiente testimonio cristiano del pueblo armenio” a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias trágicas.

Agradeció asimismo por “el diálogo de caridad” y “los lazos fraternales cada vez más estrechos” que unen a la Iglesia Apostólica Armenia y a la Iglesia Católica.

En este contexto, invitó a “recuperar la unidad que existía en los primeros siglos entre la Iglesia de Roma y las antiguas Iglesias Orientales, una comunión que no implica absorción ni dominio, sino un intercambio de los dones que nuestras Iglesias han recibido del Espíritu Santo”.

Citó a continuación a Nerses IV Shnorhali, santo de la tradición armenia que “trabajó incansablemente por la reconciliación de las Iglesias”. El Papa deseó que su ejemplo “nos inspire y su oración nos sostenga en el camino hacia la plena comunión”.

Por último, al dirigirse al Catholicós de todos los Armenios, aseguró su “plena dedicación a la santa causa de la unidad cristiana”.

Su Santidad Karekin II entrega un cáliz a León XIV. Crédito: Vatican Media

Divina Liturgia desde la iglesia Patriarcal de San Jorge

Después de un intercambio de regalos, el Santo Padre se trasladó a la Iglesia Patriarcal de San Jorge, donde participó en la Divina Liturgia, presidida por Bartolomé I. Esta iglesia se encuentra junto al Patriarcado y fue construida en 1720.

El templo carece de cúpula, según la norma establecida por los otomanos después de la conquista de la ciudad, ya que la cúpula se consideraba privilegio exclusivo de las mezquitas y de los edificios vinculados a la tradición islámica. De notable valor artístico es el Trono del Patriarca Ecuménico, incrustado de marfil y atribuible a la época tardía bizantina.

La Iglesia Patriarcal custodia las reliquias de algunas de las santas más veneradas de la Antigua Constantinopla, como Santa Eufemia de Calcedonia. También alberga las reliquias de los Santos Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo, entregadas el 27 de noviembre de 2004 al Patriarca Bartolomé I.

El Papa bendice una placa con los nombres de los Papas que han visitado la Catedral Apostólica Armenia. Crédito: Vatican Media

Unión ante los desafíos

En este templo, en el que reinó un profundo y solemne ambiente de oración durante alrededor de dos horas, el Santo Padre concluyó su peregrinación por los lugares donde se celebró el primer Concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, ya que esta tarde viajará a Beirut, en Líbano.

En el marco de la festividad de San Andrés, patrón de Turquía que se celebra este 30 de noviembre, el Pontífice destacó que “su fe es la nuestra; la misma que han definido los Concilios ecuménicos y que hoy profesa la Iglesia”.

Al recordar el camino hacia la plena comunión entre cristianos, el Papa señaló que ha habido “muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión”.

Sin embargo, afirmó que “no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales”.

Destacó en este contexto el gesto del Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, quienes declararon que las recíprocas excomuniones del año 1054 derivadas del Gran Cisma debían “ser borradas de la memoria de la Iglesia”.

El Pontífice subrayó que la comunión entre cristianos “es una de las prioridades de la Iglesia católica” y, de modo particular, de su ministerio como Obispo de Roma, “cuyo papel específico a nivel de Iglesia universal consiste en estar al servicio de todos para construir y preservar la comunión y la unidad”.

“En este tiempo de sangrientos conflictos y violencia en lugares cercanos y lejanos, católicos y ortodoxos están llamados a ser constructores de paz. Se trata ciertamente de actuar, de tomar decisiones y realizar signos que construyan la paz, sin olvidar que esta paz no es sólo fruto de un esfuerzo humano, sino don de Dios”, destacó.

También hizo alusión a la “amenazadora crisis ecológica” que, según el Pontífice, “requiere una conversión espiritual, personal y comunitaria, para cambiar de rumbo y salvaguardar la creación”.

También mencionó el uso de las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de la comunicación, e instó a promover un uso responsable de ellas, al servicio del desarrollo integral de las personas, así como una accesibilidad universal.

El Patriarca Bartolomé I, celebró en su homilía la visita del Papa al Patriarcado Ecuménico como un signo concreto del compromiso compartido hacia la unidad cristiana y remarcó que en un mundo marcado por guerras, violencia, injusticias y devastación ecológica, los cristianos están llamados a ofrecer un testimonio unido de paz, dignidad humana y cuidado de la creación.

Posteriormente, el Papa León XIV se dirigió al balcón del Patriarcado para impartir junto al Patriarca Bartolomé I una bendición ecuménica. Más tarde, ambos compartieron un almuerzo en privado.

Una tradición que subraya la fraternidad entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla

Este domingo 30 de noviembre, día de San Andrés, santo patrón de Turquía, se celebra una tradición que subraya la fraternidad y la comunión entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla.

Se trata del intercambio de Delegaciones en ocasión de las respectivas fiestas de los Santos Patronos. Este 30 de noviembre, una delegación de la Santa Sede llega a Estambul para participar en las celebraciones de San Andrés Apóstol, patrón de la Iglesia de Constantinopla.

Por su parte, en la memoria litúrgica de los Santos Pedro y Pablo, llegan a Roma algunos emisarios del Patriarcado Ecuménico.

Esta costumbre se inició tras el encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I en Jerusalén, el 6 de enero de 1964.