El Papa León XIV ha llegado esta tarde a Beirut (Líbano), tras culminar su visita a Turquía, donde en la mañana visitó la Catedral Apostólica Armenia de Estambul y fue recibido por el Patriarca armenio de Constantinopla, Sahak II Mashalian.
La primera actividad oficial del Papa en el Líbano será el discurso que dirigirá a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Actualizar
El Papa León XIV recorrerá las calles de Beirut y sus alrededores a bordo de un vehículo blindado especialmente preparado para su visita al Líbano, un país donde se espera una gran asistencia de fieles y un recibimiento multitudinario. El Pontífice también lo usará cuando se desplace a la ciudad de Annaya donde está la tumba de San Charbel.
Desde primera hora de la mañana, numerosas personas ya se concentran en las calles por donde pasará el papamóvil, con la esperanza de poder saludarlo aunque sea por unos segundos.
La elección del papamóvil durante su visita al Líbano contrasta con el automóvil utilizado por León XIV durante su reciente visita a Turquía: un Toyota Camry blindado, sobrio y de bajo perfil. En aquel viaje, marcado por un contexto más reservado y por la presencia de una comunidad católica muy reducida, no hubo grandes baños de masas.
El Pontífice aterriza en Beirut solo una semana después de que el ejército de Israel lanzase un ataque de precisión para matar al jefe militar de Hizbulá, Abu Ali Tabatabai.
Además de la convulsa situación de Oriente Medio, el Líbano está lidiando con otros problemas como la corrupción, la galopante crisis económica y la petición de justicia para los 235 fallecidos por la explosión en el puerto de Beirut en 2020.
El país atraviesa una etapa extremadamente delicada. A la crisis socioeconómica y financiera, cuyos primeros efectos comenzaron a sentirse en 2019, se sumó el impacto devastador de la pandemia de covid-19.
Según informaciones de l’Œuvre d’Orient el Estado libanés está en bancarrota y lleva años dejando de cumplir sus obligaciones con buena parte de sus contratos públicos y de respetar los plazos de pago de las subvenciones comprometidas.
La situación ha provocado un círculo vicioso en el que ministerios, municipalidades, instituciones educativas, hospitales y proveedores de servicios públicos continúan operando bajo contratos cuyo valor real se ha evaporado, mientras el Estado mantiene la ficción administrativa de un cumplimiento que ya no existe.
Las autoridades libanesas han activado un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la llegada del papa León XIV al país. El Gobierno ha decidido extremar las precauciones para garantizar el correcto desarrollo de la visita apostólica.
A military plane escorted the arrival of the flight bringing Pope Leo XIV to Beirut. The authorities have deployed strict security measures for his visit to Lebanon. 📷Elias Turk / EWTN News pic.twitter.com/WS4EHbqNX8— EWTN News (@EWTNews) November 30, 2025
En este contexto, un avión militar escoltó la llegada del Airbus 320 que trajo al Pontífice a Beirut. Tal y como muestra la foto, la escolta aérea acompañó al avión papal durante los últimos minutos de su aproximación a la capital, antes de su aterrizaje en el aeropuerto internacional Rafic Hariri.
El Papa León XIV fue recibido esta tarde en el aeropuerto internacional de Beirut con todos los honores reservados a una visita de Estado, en un ambiente marcado por la alegría popular y los gestos simbólicos. Esta recepción oficial contrasta con el que se hizo en Turquía donde, al llegar a Ankara, no estuvo el presidente, Recep Tayyip Erdoğan, sino un ministro.
Nada más bajar a pie de pista, el Pontífice fue saludado por el presidente del Líbano, Joseph Khalil Aoun, y su esposa, quienes aguardaban al borde de la alfombra roja para darle la bienvenida oficial.
El Papa León XIV ha llegado a Beirut, la capital del Líbano, iniciando una visita de tres días a una nación situada en el corazón de Medio Oriente para encontrarse con pueblos marcados por la guerra. ¡Rezamos por usted y por nuestros hermanos, Santo Padre! pic.twitter.com/rVb6ssiaiO— ACI Prensa (@aciprensa) November 30, 2025
Detrás de ellos se encontraba también el patriarca maronita, el Cardenal Béchara Boutros Pierre Raï, que acompañó al Papa en los primeros momentos de su llegada. El ambiente festivo quedó subrayado por la presencia de un grupo de niños que esperaban al Pontífice con una bandeja de productos típicos.
Entre ellos, un trozo de pan libanés que el Papa no dudó en tomar. Lo comió con una sonrisa y, acto seguido, lo bendijo.
Tras el saludo inicial, la comitiva se trasladó a otra zona del aeropuerto preparada para la ceremonia oficial de bienvenida. Allí sonó el himno nacional del Líbano mientras el Papa León XIV y el presidente posaban para la fotografía protocolaria.
El recibimiento incluyó también elementos tradicionales propios de una visita de Estado: tambores, salvas ceremoniales y la puesta en marcha del protocolo militar que marca el inicio formal de la segunda parte del viaje apostólico.
El Airbus 320 que transportó al Papa desde Turquía aterrizó a las 15:37 (hora local) en el aeropuerto internacional Rafic Hariri en Beirut, desde donde León XIV se trasladará al palacio presidencial para su primera reunión con las autoridades libanesas.
En torno a las 18:00 (hora local), el Santo Padre pronunciará su primer discurso oficial dirigido a las autoridades del país, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado. La jornada concluirá con una cena privada en la nunciatura apostólica.
Desde las ciudades hasta los pequeños pueblos, la imagen del Papa León XIV, junto con las banderas del Vaticano y del Líbano, cubren balcones, carreteras y plazas, mientras pancartas por todas partes le dan la bienvenida a esta tierra de santos. En solo unas horas llegará a Beirut, con su rostro ya presente en todos los barrios. ¡Este hermoso país está listo para recibir al Papa!
Alrededor de las 14:45 (hora local) de este domingo el Papa León XIV se despidió de Turquía para emprender su viaje al Líbano, segunda etapa de este histórico viaje internacional.
Desde el aeropuerto de Estambul, el Pontífice dio su último adiós a la ciudad que le ha acogido desde el pasado jueves y desde la cual ha lanzado firmes llamados a la plena comunión entre cristianos, en el marco del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea.
Acompañado por el Patriarca Bartolomé I y escoltado por la Guardia de Honor y las diferentes delegaciones, el Santo Padre subió al avión —ya reparado tras la alerta de Airbus sobre un fallo en todos los modelos A320—, que lo llevará a la capital del Líbano, país marcado por un tenso clima de guerra.
Durante la celebración de la Fiesta de San Andrés, el Papa León XIV y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I impartieron juntos una bendición ecuménica en la Catedral patriarcal de San Jorge, la principal catedral ortodoxa griega de Estambul, la ciudad más grande de Turquía.
El momento, de gran significado para las relaciones entre ambas Iglesias, destacó el deseo compartido de avanzar hacia una unidad más profunda. Más tarde, ambos líderes compartieron un almuerzo en privado.
@aciprensa
Hoy, los sucesores de los apóstoles y hermanos Pedro y Andrés compartieron un momento histórico en Estambul. En la fiesta del apóstol San Andrés, considerado el fundador de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla, el Papa León XIV y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, hermanos en Cristo, ofrecieron juntos una bendición ecuménica en la Iglesia Patriarcal de San Jorge en Estambul, Turquía, antes de compartir un almuerzo fraternal y la partida del Papa hacia Beirut para la siguiente etapa de su primer viaje apostólico en el Líbano. Una bendición ecuménica es un momento compartido de oración y bendición entre líderes o fieles de diferentes tradiciones cristianas, como católicos y ortodoxos, que piden juntos la gracia de Dios como signo del deseo de unidad cristiana; no borra las diferencias entre las Iglesias, pero expresa públicamente la fraternidad y la fe común en Cristo. «Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres»» (Mateo 4, 18-19). #papaleonxiv #leonxiv #turquia #turkey #catholic♬ sonido original - ACI Prensa
El Papa León XIV destacó esta mañana, a través de su cuenta oficial en X, el “valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias trágicas”.
En su tuit, el Santo Padre expresó también su “profunda gratitud al Señor por los lazos fraternales cada vez más estrechos” entre la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica, un mensaje que llega en un momento clave de su viaje apostólico.
Este #ViajeApostólico me brinda la oportunidad de agradecer a Dios el valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias trágicas. Deseo expresar, además, mi profunda gratitud al Señor por los lazos fraternales cada vez más…— Papa León XIV (@Pontifex_es) November 30, 2025
En un gesto espontáneo, el Papa León XIV bendijo y luego probó la tradicional ofrenda armenia de pan y sal durante su visita de oración a la Catedral Apostólica Armenia de Estambul.
El Santo Padre incluso preguntó al Patriarca armenio Sahak II si debía comer el trozo ofrecido, y al recibir su aprobación, lo hizo entre sonrisas.
Según la tradición armenia, el pan simboliza la vida y la bendición generosa de Dios, mientras que la sal representa la pureza, la lealtad, la incorruptibilidad y los vínculos fieles. “Comer juntos la sal y el pan” expresa precisamente un pacto de confianza y paz duradera.
Este profundo gesto de hospitalidad tiene raíces espirituales que evocan la acogida de Abraham a los tres ángeles, la llamada evangélica a recibir a Cristo en cada forastero y la tradición monástica de atender a los peregrinos.