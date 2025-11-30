El Papa León XIV ha llegado esta tarde a Beirut (Líbano), tras culminar su visita a Turquía, donde en la mañana visitó la Catedral Apostólica Armenia de Estambul y fue recibido por el Patriarca armenio de Constantinopla, Sahak II Mashalian.

La primera actividad oficial del Papa en el Líbano será el discurso que dirigirá a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

