En el primer viaje internacional de su pontificado, el Papa León XIV visita Turquía y Líbano. ACI Prensa reúne aquí las homilías, discursos, saludos y mensajes pronunciados durante este viaje.

Domingo 30 de noviembre: Discurso durante la Divina Liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge.

Domingo 30 de noviembre: Saludo durante su visita a la Catedral Apostólica Armenia de Estambul.

Sábado 29 de noviembre: Homilía del Papa León XIV durante la Santa Misa en la Volkswagen Arena de Estambul ante unos 4.000 fieles.

Sábado 29 de noviembre: Saludo del Papa León XIV durante la Doxología y encuentro con Bartolomé I en la Iglesia Patriarcal de San Jorge de Estambul, Turquía.

Viernes 28 de noviembre: Discurso del Papa León XIV en el Encuentro Ecuménico de Oración por los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea.

Viernes 28 de noviembre: Discurso del Papa León XIV en la residencia para ancianos de Estambul gestionada por las Hermanitas de los Pobres.

Viernes 28 de noviembre: Homilía del Papa León XIV en su encuentro de oración con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y agentes pastorales que sirven a la pequeña comunidad católica en Turquía.

Jueves 27 de noviembre: Discurso del Papa León XIV dirigido a las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en Turquía.