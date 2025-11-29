Un profundo respeto, expresado en el solemne silencio del Papa León XIV durante la visita que realizó este sábado por la mañana a la histórica Mezquita Azul, fue el protagonista del tercer día de su viaje a Turquía.

A diferencia de sus predecesores, el Pontífice agradeció la acogida pero declinó amablemente realizar un momento de oración en el lugar.

Más tarde, mantuvo un encuentro con los representantes de las comunidades cristianas presentes en Turquía en la iglesia ortodoxa siríaca Mor Ephrem, la primera y única iglesia construida en Turquía en los últimos 100 años.

Durante esta visita, el Papa León XIV dejó un mensaje en el Libro de Honor, subrayando el significado histórico del 1700º aniversario del Concilio de Nicea, un tema al que volvió a poner énfasis durante el encuentro posterior con líderes de distintas confesiones cristianas.

Posteriormente, en la iglesia patriarcal de San Jorge, el Papa participó en una doxología junto al Patriarca Ecuménico Bartolomé I, una expresión de alabanza que ha acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos, en la que rezaron por la unidad de todos los cristianos.

Más tarde, ambos se trasladaron a la sede del Patriarcado ecumenico para firmar una declaración conjunta titulada ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! , en la que agradecen el “don de este encuentro fraternal” y expresan su anhelo de “restauración de la plena comunión entre nuestras Iglesias hermanas”.

La declaración también hace referencia al 1700 aniversario del Concilio de Nicea, al que se refiere como “un momento de gracia y unidad”. Más que recordar un hecho histórico, ambos precisan que el objetivo es “abrirse al mismo Espíritu Santo” para afrontar los desafíos actuales.

Indican que la celebración conjunta de la Pascua este año anima a seguir trabajando para lograr una fecha común cada año y se invita a quienes dudan del diálogo a escuchar al Espíritu y a contribuir a un testimonio renovado de paz y unidad.

La tarde de este sábado estuvo marcada por la primera Misa de su viaje internacional, en la que clamó por la unidad y la paz en un mundo dividido. También recordó que “la alegría del bien es contagiosa” y por ello invitó a los cristianos a reforzar su testimonio.

Un anuncio de la compañía Airbus encendió todas las alarmas este sábado. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Airbus A320 que transporta al Papa León XIV requería la sustitución de un componente. El reemplazo se hizo durante el día.

El inconveniente no afectó únicamente al avión utilizado por el Pontífice en su primer viaje apostólico: también alcanza a más de 6.000 aeronaves en todo el mundo.