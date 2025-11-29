La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el avión Airbus A320 que transporta al Papa León XIV necesitó la sustitución de un componente. El problema no ha afectado únicamente al avión utilizado por el Pontífice en su primer viaje apostólico: también impacta a más de 6.000 aeronaves alrededor del mundo.

Según la información proporcionada por el Vaticano, en el caso del avión que transporta al Papa el reemplazo fue sencillo. Para ello fue enviado hacia Estambul "un componente del avión y el técnico que lo sustituirá”, explicó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Posteriormente, Bruni informó que “ya terminaron los trabajos en el avión” que transporta al Pontífice.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, tras un incidente técnico ocurrido el pasado 28 de octubre.

Se descubrió que una intensa radiación solar podría corromper datos críticos en los sistemas de control de vuelo de los Airbus A320. La causa es una falla en el ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión, cuyo software se mostró vulnerable a episodios de radiación solar intensa.

La medida se tomó tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", según explicó entonces el fabricante a sus clientes.

Para la mayoría de los aviones, el 85 por ciento de ellos según señaló un portavoz de la compañía, el cambio de software con su versión anterior llevará "unas horas", lo que no debería afectar mayormente sus programas de vuelo.

Pero para unos 1.000 aparatos, esto implicará el cambio del hardware, "lo que llevará semanas", explicó una fuente cercana al asunto.