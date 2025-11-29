En el tercer día de su visita apostólica a Turquía, el Papa León XIV llegó a la Mezquita Sultan Ahmed, conocida como la “Mezquita Azul”, uno de los templos más emblemáticos de Estambul.

Más tarde, el Papa se trasladó a la Iglesia Siria Ortodoxa de Mor Ephrem para un encuentro privado con los líderes cristianos de Turquía.

