En el tercer día de su visita apostólica a Turquía, el Papa León XIV llegó a la Mezquita Sultan Ahmed, conocida como la “Mezquita Azul”, uno de los templos más emblemáticos de Estambul.
Más tarde, el Papa se trasladó a la Iglesia Siria Ortodoxa de Mor Ephrem para un encuentro privado con los líderes cristianos de Turquía.
Durante su visita a la iglesia de Mor Ephrem, el Papa León XIV dejó un mensaje en el Libro de Honor, subrayando el significado histórico del 1700º aniversario del Concilio de Nicea.
“En esta ocasión histórica en la que celebramos 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, nos reunimos para renovar nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, celebrando la fe que compartimos. Deseo muchas bendiciones para todos los que se han reunido aquí y para todas las comunidades que representan”, escribió el Pontífice.
El Papa León XIV entró este sábado por primera vez en su pontificado en una mezquita, al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul. Allí estuvieron también sus predecesores Benedicto XVI y Francisco.
En todo caso, San Juan Pablo II fue el primer pontífice en descalzarse y entrar en una mezquita, la de los Omeyas en Damasco, en 2001, un importante lugar sagrado tanto para musulmanes como para cristianos.
Allí, oró ante el relicario que, según la tradición, contiene la cabeza de San Juan Bautista (conocido como Yahya para los musulmanes), convirtiéndose en el primer pontífice católico en entrar en un templo musulmán.
Turquía, país puente entre Oriente y Occidente, cuenta hoy con una minoría cristiana que ronda los 100.000 fieles, según datos de l'Œuvre d'Orient, en un contexto demográfico dominado por una población de 84 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes suníes.
Los cristianos están divididos en cuatro ritos diferentes: latinos, armenios, caldeos y siriacos. Estos últimos son una Iglesia autocéfala perteneciente al conjunto de Iglesias orientales.
Esta mañana, el Papa tuvo una reunión privada con varios líderes de distintas confesiones cristianas en una Iglesia ortodoxa siríaca. Pero ¿Quiénes son estos cristianos?
Sus orígenes se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Tras el cisma cristológico ocurrido en el siglo V, esta Iglesia siguió su camino separado de la corriente calcedonia, es decir, no aceptó las definiciones del Concilio de Calcedonia.
Tradicionalmente, sus fieles hablaban arameo (también llamado siriaco), idioma litúrgico que evoca sus raíces en la antigua Mesopotamia y en la “Gran Siria”. Por ello quienes profesan esta fe suelen identificarse como “siríacos”. ￼
Históricamente ha sufrido persecuciones —desde invasiones mongolas hasta las guerras y crisis en la región— lo que redujo drásticamente su población y dispersó a muchos fieles por el mundo.
Litúrgicamente, la Iglesia siríaca conserva tradiciones muy antiguas: su rito siro‑antioqueno bebe de raíces judaicas y aspira a mantener viva la herencia espiritual de los primeros cristianos en Oriente.
El Papa León XIV recorrió este sábado la histórica Mezquita Azul en silencio y con profundo respeto, marcando una diferencia con las visitas de Benedicto XVI y Francisco, quienes sí realizaron un momento de oración.
El muecín Aşgın Musa Tunca acompañó al Pontífice y confirmó que el Papa declinó amablemente la propuesta de rezar.
La visita formó parte del tercer día del viaje apostólico del Papa a Turquía y representa su primer ingreso a un lugar de culto musulmán.
Tras visitar la Mezquita Azul, el Papa León XIV mantuvo un encuentro con los representantes de las comunidades cristianas presentes en Turquía en la Iglesia ortodoxa siríaca Mor Ephrem.
Fue un encuentro privado, y, por tanto, sin cámaras ni periodistas.
La iglesia, situada en el barrio de Yeşilköy —Bakırköy, en la parte europea de la ciudad—, fue consagrada en 2023.
Se trata del primer templo cristiano construido desde cero en Turquía desde la fundación de la República en 1923, es decir, la primera y única iglesia construida en Turquía en los últimos 100 años, lo que le otorga un valor simbólico muy especial.
El proyecto había comenzado años atrás: la decisión de construir la iglesia data de 2009, con apoyo político y tras largos trámites; la obra se completó tras un largo proceso, superando obstáculos administrativos y sociales.
El Papa León XIV visitó la emblemática Mezquita Azul, uno de los tesoros más importantes del patrimonio otomano y centro activo de la vida religiosa musulmana.
Ubicada en el corazón histórico de la ciudad, frente a Santa Sofía en el Cuerno Dorado, la Mezquita Azul, también conocida como Mezquita del Sultán Ahmed, fue construida entre 1609 y 1616 por el arquitecto Sedefkâr Mehmet Ağa, discípulo del legendario Mimar Sinan.
Su edificación fue una muestra de poder y devoción, destinada a rivalizar con la vecina Santa Sofía, y hoy sigue siendo uno de los máximos exponentes de la arquitectura islámica otomana.
El nombre popular de la mezquita proviene de los más de 20.000 azulejos de cerámica de Iznik que cubren su interior en tonos azules y turquesas, iluminados por 260 ventanas que bañan la sala de oración con luz natural.
La impresionante cúpula central de 23 metros de diámetro, sostenida por cuatro pilares colosales conocidos como “pilares de elefante”, y sus semicírculos concéntricos destacan como símbolos del ingenio arquitectónico otomano.
La Mezquita Azul no es solo un monumento histórico; sigue funcionando como lugar de oración diaria para miles de musulmanes y es uno de los pocos templos otomanos con seis minaretes. Este detalle generó controversia en su tiempo, pues igualaba a la Mezquita Sagrada de La Meca en número de torres, lo que llevó a la adición de un séptimo minarete en La Meca para mantener su supremacía religiosa.
El edificio, completado en 1617 por el sultán Ahmed I sobre parte del antiguo Gran Palacio de Constantinopla, está decorado con más de 21.000 azulejos turquesa de İznik, que le dieron su nombre característico.
A su llegada, el Papa fue recibido por el presidente de Asuntos Religiosos, Safi Arpaguş. Esta es la primera vez que León XIV visita un lugar de culto musulmán como Pontífice.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que “el Papa vivió la visita a la mezquita en silencio, en un espíritu de recogimiento y de escucha, con profundo respeto por el lugar y por la fe de quienes se reúnen allí para orar”.
Más tarde, se trasladó a la Iglesia Siria Ortodoxa de Mor Ephrem para un encuentro privado con los líderes cristianos de Turquía, centrado en la unidad y los desafíos pastorales en la región. Posteriormente, en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, el Papa participará en una doxología junto al Patriarca Ecuménico Bartolomé I.