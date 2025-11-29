El Papa León XIV bendijo la primera piedra de una nueva iglesia en la parroquia St. Augustine en un “barrio muy pobre” de Dallas, Texas, un templo que acogerá a muchos inmigrantes hispanos, especialmente mexicanos.

León XIV bendijo la primera piedra de esta nueva iglesia y firmó una camiseta cuando saludaba a un grupo de fieles en la entrada de la Catedral del Espíritu Santo en Estambul ayer, en el segundo día de su viaje apostólico a Turquía, según informa Vatican News.

El P. Paolo Capra, párroco de la iglesia St. Augustine (San Agustín) en Dallas, fue quien portó hasta la catedral la primera piedra —que tenía una inscripción que así lo indicaba— donde espera se pueda acoger a 900 personas, 400 más de las que puede recibir actualmente.

El párroco estaba allí junto con otros sacerdotes y fieles del Camino Neocatecumenal, que participan en una peregrinación por los 20 años del seminario Redemptoris Mater de su diócesis.

El P. Paolo Capra con la primera piedra que bendijo el Papa León para la futura iglesia. Crédito: Vatican Media.



“Cuando decidimos las fechas de este viaje, no teníamos idea de que en realidad iba a ser al mismo tiempo que el primer viaje apostólico del Papa”, dijo por su parte el P. Luca Simbula, rector del seminario.

“Para nosotros, es una gran bendición estar aquí. Es un gran regalo que (León XIV) venga aquí precisamente en este momento y a esta tierra, que es verdaderamente una tierra santa. Hay muchas raíces de nuestra fe cristiana”, destacó el sacerdote.

“Siendo un Papa estadounidense, conoce la realidad de nuestras iglesias. Es además un misionero y por lo tanto conoce la belleza de la misión y la necesidad que hay de ella”, subrayó el P. Simbula.

En la catedral, el Papa León se reunió con miembros del “pequeño rebaño” católico de Turquía —que en el país es alrededor del 0,05 % de los 85 millones de habitantes— a quienes animó a redescubrir la “lógica de la pequeñez” del Evangelio, es decir no desanimarse por ser pocos, sino reconocer en ellos mismos la fuerza del auténtico testimonio cristiano.