El Papa León XIV vivió este viernes un momento histórico con el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé, en la ciudad de Iznik, que custodia la memoria del primer gran concilio de Nicea, del que se cumplen 1.700 años.

Este sábado ese paso hacia la unidad de los cristianos tuvo un nuevo impulso con la doxología , una expresión de alabanza que ha acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos, en la que participó en la iglesia patriarcal de San Jorge de Estambul.

Se trata de la principal catedral ortodoxa griega de Estambul. Al lado, está la sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla donde después tuvieron una reunión privada en la que el Papa le regaló un mosaico que prefigura al Cristo Pantocrátor, una representación de Cristo como el Todopoderoso.



Allí, fue recibido por Bartolomé I, figura indiscutible del ecumenismo, que en marzo de 2013 se convirtió en el primer patriarca de Constantinopla que asistió a la inauguración de un pontificado romano desde el Cisma de Oriente de 1054. También estuvo en la de León XIV con quien desde ayer está cultivando una relación especial.

“Estoy seguro de que nuestro encuentro contribuirá a fortalecer los lazos de nuestra amistad, que ya comenzaron a afianzarse cuando nos conocimos al inicio de mi ministerio como Obispo de Roma”, dijo el Papa durante su saludo.

Antes de su alocución, tomó la palabra el Patriarca ecuménico que recordó al Papa Francisco a quien le entusiasmaba la idea de viajar a Turquía para celebrar los 1.700 años del Concilio de Nicea y rezar de nuevo el credo que allí se compuso. Su sueño ha sido hecho realidad por León XIV.



Nada más entrar en la iglesia, según confesó después León XIV, le embargó una “gran emoción”. “Soy consciente de que sigo los pasos de los Papas Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco”, afirmó tras constatar que durante su viaje a Turquía han vivido “momentos extraordinarios de gracia”.

“Al recordar aquel acontecimiento tan significativo e inspirados por la oración de Jesús para que todos sus discípulos sean uno nos sentimos alentados en nuestro compromiso de buscar la restauración de la plena comunión entre todos los cristianos, tarea que emprendemos con la ayuda de Dios”, señaló el Pontífice.

En la oración de esta tarde, aseguró, el diácono dirige a Dios la petición “por la estabilidad de las Santas Iglesias y por la unidad de todos”. “Esa misma petición resonará también en la Divina Liturgia de mañana. Que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenga misericordia de nosotros y lleve a cumplimiento esta plegaria”, manifestó.

Al final de la doxología todos los presentes han rezado la oración del Padre Nuestro.

El Patriarca Ecuménico de Constantinopla es el sucesor del apóstol San Andrés —cuya memoria litúrgica se celebra este domingo– y primus inter pares (primero entre pares) de la ortodoxia mundial.

Se trata en todo caso de una primacía honorífica ya que no tiene autoridad administrativa ni jurisdicción sobre los asuntos internos de los otros patriarcados y de las iglesias ortodoxas autocéfalas principales dentro de la comunión ortodoxa bizantina.

Una de ellas es la Iglesia ortodoxa rusa —la más grande en términos de fieles— liderada por el Patriarca de Moscú Kirill, que no siempre reconoce el papel de primus inter pares de Constantinopla, lo que ha generado tensiones históricas.

Bartolomé I tuvo un papel especialmente relevante tras la caída de la Cortina de Hierro o Telón de Acero en Europa, cuando varias Iglesias orientales en países como Rumanía, Bulgaria y Albania recuperaron su libertad y buscaron orientación en la sede ecuménica.

En estos años, el diálogo ecuménico con Roma ha avanzado con paso firme, pero el panorama interno de la ortodoxia se ha vuelto más complejo.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando Bartolomé I decidió conceder la autocefalia a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, es decir, como una entidad eclesiástica independiente del Patriarcado de Moscú, que consideraba canónicamente a Ucrania como parte de su propia jurisdicción histórica. El Patriarca Kirill consideró esta decisión como una injerencia.