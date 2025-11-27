Con 35 semanas de embarazo, Nadia Howlader se quedó sin hogar y vivía en las calles de Sydney (Australia), pero todo eso cambió cuando recibió una llave de un nuevo apartamento de manos del Papa León XIV el 16 de noviembre, en la novena Jornada Mundial de los Pobres.

Continuando una tradición iniciada por el Papa Francisco el año pasado para combatir la falta de vivienda y llevar esperanza a las familias vulnerables durante el Año Jubilar de la Esperanza 2025 en 13 países, el Papa León bendijo 13 llaves, una de las cuales simbolizaba la llave del nuevo apartamento de Howlader en un suburbio de Sydney, facilitado por la Sociedad de San Vicente de Paúl de Australia.

Howlader y su hija Alisha viajaron a Roma con miembros de la sociedad para una audiencia con el Papa, donde ella recibió la llave bendecida de manos del Papa y le dio las gracias por el generoso regalo.

La campaña “13 Casas” se inspiró en el patrón de la Sociedad de San Vicente de Paúl, San Vicente de Paúl, y en su decisión, en 1643, de utilizar una dotación del rey Luis XIII de Francia para construir 13 pequeñas casas cerca de la sede vicenciana en París para cuidar de los niños abandonados.

Los 13 países incluidos en el proyecto este año son Siria, Australia, Brasil, Camboya, la República Centroafricana, Chile, Costa Rica, Italia, Senegal, Tanzania, Tonga, el Reino Unido y Ucrania.

“La Sociedad de San Vicente de Paúl es probablemente la mayor organización de prevención de la falta de vivienda en Australia”, dijo Graham West, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en una entrevista con el canal 10 News de Sydney. “Gracias al trabajo de los asistentes sociales y a la colaboración con nuestro equipo de vivienda, ahora hemos podido encontrar una casa en la que Nadia pueda vivir”.

Desde 2018, la campaña “13 Casas” ha ayudado a más de 10.000 personas en 70 países.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.