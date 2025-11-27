La directora ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Regina Lynch, agradeció al Papa León XIV por haber nombrado al Cardenal Kurt Koch nuevo presidente de la fundación pontificia.

“Nos alegramos de contar con el Cardenal Koch como nuevo presidente y con la orientación que puede aportar a nuestra misión para con los cristianos perseguidos y necesitados del mundo entero. Le estamos agradecidos al Papa León XIV por este nombramiento y por su interés en nuestro trabajo”, ha declarado la presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Cardenal Koch tiene 75 años y reemplaza en el cargo al Cardenal Mauro Piacenza, quien tiene 81 años y ha dirigido esta institución desde el 2011.

El Cardenal Piacenza ha sido el primer presidente de ACN (por sus siglas en inglés) desde que la organización recibió el título de fundación pontificia.

En una nota publicada en el sitio web de ACN, Regina Lynch destacó la labor que durante este tiempo llevó adelante el Cardenal Piacenza, en quien la institución internacional “siempre ha tenido un mentor y un presidente estable y de confianza”.

Además, “siempre ha sido un gran defensor de las iniciativas de ACN, como la campaña ‘Un millón de niños rezando el rosario’ y las campañas de Oriente Próximo, y le estamos muy agradecidos por su servicio a los cristianos necesitados y perseguidos”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Cardenal Kurt Koch es el prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y encabeza la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo desde 2010. Asimismo, “ha colaborado estrechamente con la fundación pontificia a lo largo de los años”, informó ACN.

ACN ha destacado la experiencia de su nuevo presidente en las relaciones ecuménicas e interreligiosas, pues estas son una parte esencial de la misión de la fundación pontificia, “especialmente en países donde los cristianos, o los católicos, son una minoría”.