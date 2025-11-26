El Papa León XIV animó a los miembros de la Comisión Teológica Internacional a imitar la “apasionada sabiduría” de Doctores de la Iglesia como San Agustín, San Buenaventura, Santo Tomás, Santa Teresa de Lisieux y San John Henry Newman.

Durante una audiencia en el Vaticano este miércoles, el Pontífice subrayó que, en estos santos, “el estudio teológico estuvo siempre unido a la oración y a la experiencia espiritual, condiciones indispensables para cultivar la inteligencia de la Revelación, la cual no puede reducirse al comentario de las fórmulas de fe”.

La Comisión Teológica Internacional, según recordó el Papa al inicio de su discurso, fue instituida en 1969 por San Pablo VI y en 1982 San Juan Pablo II le otorgó una forma estable y definitiva.

El Papa León agradeció a los teólogos la publicación del documento “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador”, con ocasión del 1700º aniversario del primer Concilio Ecuménico de Nicea. En este contexto, recordó que mañana comenzará su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano, durante el cual conmemorará “aquel histórico acontecimiento” y pedirá al Señor “el don de la unidad y de la paz para su Iglesia”.

Tras animarlos “a continuar la misión que les ha confiado la Sede Apostólica”, subrayó la importancia de las res novae (cosas nuevas), que marcan “el camino de la familia humana y de los temas doctrinales”.

“Él es el Evangelio viviente de la salvación: el testimonio que le damos en cada época es constantemente renovado por la efusión sin medida del Espíritu Santo”, agregó.

En consecuencia, indicó que la Comisión Teológica Internacional tiene la tarea “de ofrecer profundizaciones, hermenéuticas y orientaciones al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y al Colegio episcopal que presido, cooperando a la inteligencia común de la verdad salvífica revelada en Cristo Jesús”.

El Santo Padre exhortó a los teólogos a valorar la “catolicidad de nuestra fe”: “Deseo que sus reflexiones se enriquezcan gracias a las múltiples experiencias de las Iglesias locales”.

También invitó a entablar un “diálogo inter y transdisciplinar con los distintos saberes y competencias”, ya que, aseguró, “su compromiso resulta, a este respecto, no sólo útil sino necesario para proseguir con autenticidad y eficacia en la evangelización de los pueblos y de las culturas”.

“Sólo en una vida conforme al Evangelio se realiza la adhesión a la verdad divina que profesamos, haciendo creíble nuestro testimonio y la misión de la Iglesia”, comentó.

Al término de su discurso, afirmó que “no hay facultad que la fe no ilumine”, como tampoco “hay ciencia que la teología pueda ignorar”.

“Mediante un estudio integral, están, por tanto, llamados a ofrecer su valiosa contribución al discernimiento y a la solución de los desafíos que interpelan tanto a la Iglesia como a la humanidad entera”, concluyó.