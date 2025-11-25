Casi 1.200 personas de la Parroquia Nossa Senhora da Glória, en Brasil, recibieron el sacramento de la confirmación el sábado 15 de noviembre, en dos celebraciones que se realizaron en el Centro de Eventos de Ceará.

“La misión esencial del sacerdote es conducir al Pueblo de Dios hacia el encuentro con Cristo y a la búsqueda de la salvación eterna”, dijo el párroco, el Padre Helano Samy, a ACI Digital (agencia en portugués de EWTN). “Ese es el corazón de la vida pastoral de la parroquia Nossa Senhora da Glória, que entiende cada sacramento como una oportunidad de evangelización y renovación de la fe”.

Crédito: Arquidiócesis de Fortaleza

En los días previos a la celebración, la parroquia promovió una semana penitencial, con cerca de ocho sacerdotes disponibles diariamente para escuchar confesiones y orientar a los fieles para el sacramento.

Para el padre Helano, la gran celebración de la confirmación “marcó profundamente a la comunidad, no solo por la belleza litúrgica, sino también por el testimonio de fe y de conversión de las personas oriundas de otras tradiciones religiosas, que eligieron abrazar la Iglesia Católica”.

Crédito: Arquidiócesis de Fortaleza

La primera celebración fue a las 15h y reunió a 589 jóvenes y adultos en una Misa presidida por el P. João Batista, vicario episcopal de la Región Nossa Senhora da Conceição. La segunda la celebró el arzobispo de Fortaleza, Mons. Gregório Paixão, con 608 confirmandos.

Según el párroco, 140 catequistas se dedicaron a la preparación de los confirmandos con “una catequesis fundamentada en el contenido bíblico, con encuentros, momentos de celebración y vivencias fraternas para estimular el compromiso con la fe y el testimonio cristiano”.

“Nuestro objetivo es mostrar la importancia y la responsabilidad de ser católico”, dijo el párroco. “Con la gracia divina, los fieles han sido atraídos por Dios, buscando beber de la Palabra y encontrar un sentido mayor para la vida”.

Crédito: Arquidiócesis de Fortaleza

La celebración de la confirmación para las 1.200 personas exigió una gran organización: 8 coordinadores de la confirmación, 140 catequistas, 90 ministros de la Eucaristía, 60 acólitos, 60 agentes de colecta,12 integrantes del ministerio de música, 10 agentes de la Pascua, 20 agentes del equipo de confesiones, 16 integrantes del Grupo de Oración Padre Pio, además de voluntarios de diversos servicios.