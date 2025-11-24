La Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC, por sus siglas en inglés) 2025 concluyó con una Misa nocturna que reunió a unos 16.000 jóvenes.

Tras tres días de oración, comunidad, sacramentos y un diálogo con el Papa León XIV, jóvenes católicos llenaron el Lucas Oil Stadium en Indianápolis para concluir la conferencia con una Misa el 22 de noviembre. El arzobispo Nelson Pérez dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que fue “hermoso” celebrar la Misa junto con 25 de sus hermanos obispos y más de 240 sacerdotes.

“Es la Iglesia en todo su esplendor”, dijo Pérez. “Esta noche hemos experimentado a la Iglesia en todo su esplendor”.

La Misa final se celebró el sábado anterior a la Solemnidad de Cristo Rey. En su homilía, Pérez dijo: “Cuando pienso en un rey, pienso en palacios y grandes tronos y poder y autoridad”.

“Pero cuando Jesús habla de rey es… distinto”, dijo Pérez. “Su trono es una cruz. Su corona no está hecha de oro y gemas. Está hecha de espinas. No lleva anillos elegantes, hermosos, de valor incalculable en sus manos. Tiene clavos”.

El “mismo misterio de la vida y de la muerte de Cristo Rey, y de todas nuestras vidas, es en realidad un morir y un resucitar: morir al pecado, morir a las partes de nuestra humanidad que pueden estar torcidas y heridas, y resucitar a una vida nueva, a la renovación de nuestra alma”.

Luego, “ese proceso se repite una y otra y otra y otra y otra vez hasta que morimos en Cristo por última vez y luego resucitamos con él”, dijo Pérez. “Qué bendecidos estamos, qué llenos de esperanza estamos”.

Pérez le recuerda a los jóvenes: “Cristo te ama tal como eres”

Pérez concluyó su homilía vinculando su mensaje con lo que el Papa León les dijo a los jóvenes en su encuentro digital con ellos el 21 de noviembre. El arzobispo les aseguró que el Santo Padre habló con ellos porque los ama.

El papa León se ha “reunido con jóvenes por todas partes, especialmente este verano, [durante] el Jubileo de los Jóvenes”, dijo Pérez. El “mensaje del Papa es profundo, poderoso y sencillo al mismo tiempo: ‘Cristo te ama tal como eres’”.

Pérez recordó a la multitud que prestara atención a lo que el Papa les dijo. “Piensen en sus amigos más cercanos. Si ellos estuvieran sufriendo, ustedes caminarían con ellos, los escucharían y permanecerían cerca”, dijo el Papa. “Nuestra relación con Jesús es similar. Él sabe cuándo la vida se siente pesada; incluso cuando no sentimos su presencia, nuestra fe nos dice que Él está ahí”.

“Para confiarle nuestras luchas a Jesús, tenemos que pasar tiempo en oración… Podemos hablar con sinceridad de lo que hay en nuestro corazón”, dijo Pérez, citando al Papa. “Por eso son tan importantes los momentos diarios de silencio, ya sea mediante la adoración, la lectura de la Sagrada Escritura o simplemente hablando con Él”.

“‘Poco a poco, aprendemos a oír su voz, tanto desde dentro como a través de las personas que él nos envía. A medida que crecen en su cercanía con Jesús —nos dijo—, no teman lo que él pueda pedirles. Si los desafía a hacer cambios en su vida, siempre será porque quiere darles mayor alegría y libertad. Dios nunca se deja ganar en generosidad’”.

“La visita digital del Papa fue lo que hizo que esta NCYC fuera épica, realmente épica y distinta de cualquier otra”, dijo Pérez a CNA. El éxito se debió al “entusiasmo de nuestros jóvenes por acoger al Santo Padre” y a la “generosidad y disposición” del Papa León para hablar con ellos.

Formar parte de la conferencia y ver a tantos jóvenes católicos reunidos en la Misa hizo que Pérez se sintiera “lleno de esperanza”, dijo. “En un mundo y en un país tan divididos en este momento y, a veces, violento, después de esto, estoy tan lleno de esperanza. Es casi como decir: vamos a estar bien”.

“Es increíble ver a la Iglesia joven viva”, dijo Pérez. “Es una asamblea tan hermosa, tan hermosa”.

