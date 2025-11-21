El Papa León XIV respondió a las preguntas de cinco adolescentes en la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos en Indianápolis durante un encuentro digital en directo el viernes por la mañana.

Mia Smothers, Micah Alcisto, Ezequiel Ponce, Christopher Pantelakis y Elise Wing le hicieron preguntas al Papa León XIV y conversaron con él este 21 de noviembre ante miles de jóvenes reunidos en el Estadio Lucas Oil.

El Santo Padre habló sobre temas que preocupaban a los jóvenes, como la superación de los errores, la importancia de confiar las preocupaciones a Jesús, las distracciones, la tecnología y el futuro de la Iglesia.

Mia Smothers responde a una pregunta del Papa León XIV en la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos el 21 de noviembre de 2025. Crédito: Captura de pantalla del YouTube de EWTN

Mia Smothers

Mia Smothers, estudiante de primer año de Joppa, Maryland, inició la conversación con el Papa haciendo la primera pregunta.

“Al principio estaba muy nerviosa, pero cuando vi al Santo Padre en la pantalla, pensé: ‘Todo va a estar bien’. Porque vi la emoción y lo feliz que estaba de poder hablar con nosotros. Así que se me quitaron los nervios”, dijo Smothers a CNA.

Smothers le preguntó al Papa cómo pueden las personas recuperarse de sus errores y aceptar la misericordia de Dios. Él respondió recordándoles a los jóvenes que “todos nosotros nos esforzamos” y que “nadie es perfecto”.

Su respuesta fue “muy sorprendente”, porque “demostró que él también tiene dificultades y ofreció la perspectiva de otra persona sobre cómo afrontar sus problemas”, dijo Smothers.

La charla del Papa sobre la tecnología realmente le impactó a Smothers, comentó, especialmente cuando afirmó que “la electrónica no puede reemplazar las conexiones reales”. Smothers, quien tiene nueve hermanos, expresó su esperanza de que apliquen los mensajes del Papa León XIV a sus vidas.

“Quiero que se conecten con la Iglesia y se involucren más en ella”, dijo. “Porque, como dice el Papa, somos el presente y también el futuro. Así que necesito que comprendan y vean que si se involucran en la Iglesia, sucederán cosas maravillosas”.

El Papa León XIV les pidió a los estudiantes que consideren cómo pueden construir la paz en el mundo y que respondieran a su llamado. Smothers dijo que puede “hablarle a más personas sobre Dios y animarlas a llevar más paz a los corazones de los demás”.

Micah Alcisto, de Honolulu, le hace una pregunta al Papa León XIV el 21 de noviembre de 2025 en el Centro Nacional de la Juventud Cristiana (NCYC) de Indianápolis. Crédito: Captura de pantalla del YouTube de EWTN

Micah Alcisto

Micah Alcisto, de Honolulu, declaró a CNA: “Formar parte de la historia del Papa y presenciar su primera interacción en Estados Unidos es algo realmente surrealista para mí”.

“Todo lo que dice es muy conmovedor y emotivo”. Alcisto destacó que el Papa incluso “contó algunos chistes”. Añadió: “Creo que eso realmente rompió la tensión en la sala. Captó la atención de todos”.

“Nunca pensé que alguien pudiera hablar tan bien y con tanta cortesía como él. Y creo que lo que marca la diferencia en la vida de las personas es cómo se dirigen a los demás… Todo sobre cómo nos habló, las lecciones que nos dio y cómo lo relacionó todo con las Escrituras y la Biblia es, sin duda, una experiencia única”, declaró Alcisto.

El Papa les dijo a los estudiantes que oraba por ellos, lo que, según Alcisto, le puso la piel de gallina. “Solo oírlo mencionarnos… significa muchísimo. Nunca me había sentido así con nadie, especialmente viniendo del Papa León. Jamás pensé que me lo diría a mí personalmente”, comentó.

Alcisto dijo que apreciaba que el Papa reconociera que hay “mucha autenticidad en los adolescentes” como él. En concreto, “nuestro fervor, nuestra pasión por la religión, y cuando ves a un grupo de jóvenes expresando su fe con tanta vehemencia, contagia a todos los demás el deseo de hacer lo mismo”, afirmó.

“Creo que eso es lo que nos hace especiales a los adolescentes: tenemos la ilusión, la pasión por difundir la palabra y el Evangelio… Es una verdadera bendición que nos lo haya reconocido. Creo que nos dará aún más ganas de difundir el Evangelio y la fe”, comentó Alcisto.

Ezequiel Ponce se encuentra entre los adolescentes elegidos para hacerle preguntas al Papa León XIV en la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos el 21 de noviembre de 2025. Crédito: Cortesía de la Federación Nacional para el Ministerio de Jóvenes Católicos.

Ezequiel Ponce

Ezequiel Ponce, estudiante de último año de preparatoria de Downey, California, manifestó que se sintió sorprendentemente “súper tranquilo” al hablar con el Papa. “Asimismo, absorbía la información como si fuera un mentor personal, como si estuviera frente a mí. Escuchaba atentamente… Estaba completamente involucrado y atento”.

“Algo que definitivamente me impactó fue cuando dijo que buscáramos a alguien en quien pudiéramos confiar plenamente y con quien pudiéramos ser honestos, especialmente… un amigo o familiar que nos ayudara a fortalecer nuestra fe en Dios”, señaló Ponce.

“Me emocionó mucho escuchar que nos tiene presentes en sus oraciones, porque sé que nosotros también lo hemos tenido presente”, recordó Ponce. “Así que sentí que ya habíamos establecido una conexión. Él ya se había ganado nuestra confianza. Sinceramente, eso fortaleció mi fe”.

Mientras el grupo escuchaba al Santo Padre, “todos estaban completamente absortos”, dijo Ponce. “Lo que más me impactó fue darme cuenta de que lo que estoy haciendo ahora está bien, porque él habló de involucrarse en la Iglesia. Así es como se puede fortalecer la fe. Y, sinceramente, eso es lo que he estado haciendo.”

Christopher Pantelakis le hace una pregunta al Papa León XIV el 21 de noviembre de 2025 en el Centro Nacional de la Juventud Cristiana (NCYC) de Indianápolis. Crédito: Captura de pantalla del YouTube de EWTN

Christopher Pantelakis

“Me quedé sin aliento. Fue impresionante”, comentó Christopher Pantelakis, estudiante de penúltimo año de secundaria de Nevada. Comentó que “no podía asimilarlo” mientras hablaba con el Papa León XIV.

Aunque Pantelakis dijo estar increíblemente nervioso por hablar con el Santo Padre, rezó antes para sentirse tranquilo. “Estaba sentado justo antes de que sucediera y le dije: ‘Dios, por favor, ayúdame. Guíame’”.

Al comenzar la conversación, “miré a las personas sentadas a mi lado y a todos mis amigos que también hablaban, y fue maravilloso tener a este hombre tan especial ahí, el Santo Padre, llamándonos por nuestros nombres y considerándonos sus amigos”, señaló Pantelakis.

El Papa “se refirió a nosotros como sus amigos y no estaba diciendo algo para una entrevista. Nos respondía directamente. Contestaba nuestras preguntas y participaba activamente en la conversación. Se notaba que le importábamos”.

Pantelakis comentó que pensó: “Este hombre es auténtico. Fue algo realmente asombroso de presenciar”.

Pantelakis le preguntó al Santo Padre sobre la tecnología y dijo que le gustó cuando el Papa afirmó que “ninguna experiencia digital puede reemplazar un abrazo ni el sentimiento de un ser humano”.

Elise Wing, de la Arquidiócesis de Dubuque, Iowa, le hace una pregunta al Papa León XIV el 21 de noviembre de 2025 en el Centro Nacional para Jóvenes Cristianos (NCYC) de Indianápolis. Crédito: Captura de pantalla del YouTube de EWTN.

Elise Wing

Elise Wing, estudiante de último año de secundaria de Waterloo, Iowa, destacó la comprensión que el Papa tiene de la juventud. “Incluso antes de preguntarle: ‘¿Cómo pueden participar los jóvenes en esto?’, ya había respondido” en las preguntas anteriores, comentó.

El Papa León XIV “dijo que la preparación para el futuro se encuentra ahora mismo en los sacramentos. Tenemos que tener una relación con Jesús, y eso se logra a través de los sacramentos y mediante la comunicación con él para poder unirnos como Iglesia plena y afrontar juntos el futuro”, afirmó.

“Hay mucho para lo que necesitamos prepararnos en nuestros corazones, tanto espiritualmente como cuando enfrentamos dificultades de conexión. Hablamos sobre inteligencia artificial, tecnología y salud mental. Estas dificultades son constantes y seguirán presentes en el futuro de la Iglesia”, añadió Wing.

La conversación fue “muy personal”, concluyó Wing. “El Papa León dijo: ‘Buscamos a los jóvenes. Los buscamos a ustedes, no a nadie más. A ustedes’. El Espíritu Santo estaba obrando, porque el mensaje era muy claro”.

“Hay mucha esperanza en el futuro. Creo que el Papa León transmite ese mensaje de esperanza con su forma de responder a la gente y lo activo que ha estado compartiendo sus perspectivas”, dijo.

La moderadora Katie McGrady y los jóvenes Ezequiel Ponce, Chris Pantelakis, Mia Smothers, Elise Wing y Micah Alcisto conversan con el Papa León XIV durante un encuentro digital en directo desde el Lucas Oil Stadium el 21 de noviembre de 2025. Crédito: Tessa Gervasini / CNA

El Papa León XIV habló sobre cómo “la Iglesia no se posiciona políticamente”, recordó Wing. “En Estados Unidos, la política nos divide. Está presente. Incluso en la preparatoria, es algo que no se puede ignorar”. Añadió que el tema es “muy apreciado por las generaciones más jóvenes”.

“La Iglesia está por encima de eso”, aseguró Wing. “Se trata de Jesús, no de en qué bando estés. Creo que esa unidad y esa paz interior que él transmite a las nuevas generaciones es algo muy profundo”.

“Me impresionó mucho cómo todo lo que dijo el Papa se relacionaba con Jesús. No se trataba de él en absoluto. No se centró en las dificultades, sino que lo dirigió todo hacia el Señor y cómo el Señor obra en cada uno de nosotros aquí, ahora y en el futuro”, concluyó Wing.