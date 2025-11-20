La Iglesia Católica en Argentina pidió al Senado que se ocupe con urgencia del proyecto de ley para regular las apuestas online, que en noviembre de 2024 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y hasta hoy continúa estancado a la espera de su tratamiento.

Ssi no se mueve en el Senado antes de culminar el año legislativo el 30 de noviembre, el proyecto perderá estado parlamentario y deberá tratarse desde cero.

El proyecto propone regular el juego online, prevenir la ludopatía en general e impedir el acceso de menores en particular, incluidas fuertes restricciones a la publicidad de los sitios de apuestas.

La Iglesia apremia a los senadores

Ante la dilación del debate en la Cámara de Senadores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social consideró que “sería un signo de gran distancia con nuestro pueblo que termine el año sin tratarse en el recinto”.

Por eso, solicitó “con la firmeza que nos reclama la gravedad que el Senado trate este proyecto de ley con urgencia, por el bien de nuestros jóvenes y de sus familias”.

La Iglesia Católica se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el tema, y ha advertido especialmente del efecto de las apuestas online y los casos de ludopatía en niños y adolescentes. Para las autoridades eclesiásticas, detrás de las apuestas hay intereses económicos mezquinos y dinero fácil a costa de una adicción que pone en peligro la vida.

Fernando Barilatti, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, denunció durante un panel en septiembre que “ este flagelo no se detiene y, a costa del negocio de algunos inescrupulosos, estamos generando una sociedad de ludópatas, fomentando la cultura de la ‘timba y del azar’ en lugar de intensificar la cultura del trabajo”.

El P. Munir Bracco, referente de Pastoral Social de Córdoba, describió el escenario alarmante de las apuestas en Argentina ante el plenario de las Comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

“Niños que les roban a sus padres para apostar. Jubilados que dejan su sueldo entero para apostar. Adolescentes que delinquen para obtener dinero para aprobar, para poder seguir. Y muchas familias vulnerables a las que se les dice que van a poder salvar el mes si apuestan, y terminan ahí por necesidad”, enumeró el sacerdote. En octubre pasado, la Conferencia Episcopal Argentina dirigió una carta a la presidenta del Senado, Dra. Victoria Villarruel , y a los senadores para solicitar el tratamiento urgente del proyecto de ley de prevención de la ludopatía mediante la prohibición de la publicidad de los juegos de apuestas online, antes de que dicha iniciativa pierda estado parlamentario.

“Así como en su momento señalamos que ante el flagelo de las drogas y del narcotráfico el Estado es insustituible, lo reiteramos ante esta otra adicción que atraviesa edades y clases sociales: si el Estado se corre o demora su respuesta, los daños serán cada vez más profundos y difíciles de revertir”, advirtieron los obispos.

Las apuestas, dinero fácil a costa de familias destrozadas

En los últimos días, el Arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Rossi, en diálogo con Cadena 3 lamentó que aunque la Iglesia “pega el grito en el desierto”, la decisión no depende de ellos, sino que la intervención del Estado “es la solución definitiva; todo lo demás son parches medio truchos (falsos)”.

“Detrás de esto hay poder y hay mucha plata fácil. Plata muy fácil y a costa, sobre todo, de los jóvenes y los chicos. Eso lo hace realmente miserable”, observó, alertando sobre la realidad de “familias destrozadas, padres que perdieron todo, casas hipotecadas y, en los casos más trágicos, suicidios de jóvenes que no soportaron el peso de la deuda”.

Las cifras de las apuestas online en Argentina

Una encuesta realizada por la Cruz Roja a 11.400 adolescentes de entre 13 y 18 años reveló que más del 60% de los chicos está expuesto al fenómeno de las apuestas, pero sólo una minoría aborda el tema en el hogar o en la escuela.

"Hay una alta percepción del riesgo, pero la práctica persiste. Las escuelas no tienen todas las respuestas", advirtió la coordinadora nacional de juventud de la institución, Luciana Marino.

El informe “Zoom a las apuestas online” elaborado por Unicef y publicado en julio de 2025 revela que 1 de cada 4 adolescentes entre 12 y 17 años reconoce haber hecho apuestas online alguna vez, y 6 de cada 10 chicos afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual.

Además, casi la mitad (47%) conoce plataformas y aplicaciones de apuestas online. Uno de cada dos jóvenes afirma hacerlo para ganar plata, y tres de cada 10 por diversión o entretenimiento, según el informe.

El 80% de los accesos desde Argentina a sitios de apuestas online, se hace a plataformas ilegales, agrega el reporte.

Dentro de quienes apuestan, el estudio observa una mayor presencia, frecuencia y montos apostados por parte de los varones. La edad de inicio está asociada a la apertura de billeteras virtuales, que actualmente ocurre en torno a los 13 años.

En general, el ingreso se da por apuestas deportivas, especialmente las de fútbol. Sin embargo, los sitios de apuestas online legales e ilegales tienen una oferta diversa en sus plataformas, que también incluye un casino virtual y videojuegos monetizados, señala el informe.

Factores que agravan la situación

Hay algunos factores que agravan y hacen menos detectable el comportamiento en los menores, como el bono de bienvenida que las empresas otorgan como regalo para incentivar la práctica de juego.

Ese incentivo puede servir a los chicos por un tiempo prolongado, y luego continúan con una apuesta baja llamada “hormiga” que dificulta también la detección de los movimientos bancarios.

También complejiza la situación la existencia de “cajeros”, es decir, personas que intermedian en el juego gestionando las apuestas a cambio de una comisión, y posibilitan que los menores se salten los filtros por edad.

Además, entran en escena los prestamistas informales que contactan a los jóvenes y les ofrecen dinero, haciéndolos ingresar en un espiral de endeudamiento, ansiedad, desesperación, amenazas, extorsiones y consecuencias graves para la salud mental, la seguridad y el entorno familiar.

También la publicidad — uno de los puntos principales que se intentan regular con la ley que aguarda ser tratada en el Senado—, funciona como un anzuelo que invita constantemente a apostar. Esa motivación externa es indispensable para multiplicar el ingreso de niños y jóvenes, sobre todo cuando lo que se promociona es el bono de bienvenida.

Los influencers tienen un rol fundamental. Con contenido consumido en su mayoría por adolescentes y jóvenes, y no tanto por adultos, canalizan gran parte de la publicidad que los chicos consumen sin mayor supervisión.

En Argentina, la Línea 102 es un servicio gratuito y confidencial de atención a niños y adolescentes. Se trata de un espacio de escucha, ayuda, acompañamiento y contención.