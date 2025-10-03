El P. Munir Bracco, vicario de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba (Argentina) expuso en el Senado de la Nación sobre el flagelo de la ludopatía y su impacto en los jóvenes.

Allí, en nombre de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, exhortó a los legisladores a reflexionar sobre “si existe voluntad política para poner límite a esta peste que está causando estragos en todos los rincones de nuestra Patria, y que amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”.

La exposición se dio el miércoles 1 de octubre ante el plenario de las Comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde están siendo tratados varios proyectos de ley para regular las apuestas online.

En ese marco, el sacerdote exhortó a “frenar esta pandemia silenciosa que está destrozando vidas”, y que golpea a niños, adolescentes y jóvenes.

“La realidad es clara”, precisó el P. Bracco: “Niños que les roban a sus padres para apostar. Jubilados que dejan su sueldo entero para apostar. Adolescentes que delinquen para obtener dinero para aprobar, para poder seguir. Y muchas familias vulnerables a las que se les dice que van a poder salvar el mes si apuestan, y terminan ahí por necesidad”, enumeró.

En Argentina, las apuestas van “por el mismo camino” de las drogas, aseguró el sacerdote, llamando a hacer algo pensando en el bien común entre los distintos actores sociales.

“Por eso insistimos, apostar no es jugar, no hablamos de juego. Jugar es otra cosa. Esto ya pasó con las drogas, como dije recién, y miren dónde estamos hoy”, advirtió, anhelando que “el dolor y la experiencia nos hagan aprender”.

“La ludopatía es un problema de salud pública, como se dijo, como toda adicción; es un problema social por su impacto económico y comunitario; un drama familiar que hiere profundamente la convivencia y el futuro. Y cuando esta adicción golpea a los jóvenes, hipotecamos el porvenir de la nación, de nuestra patria”, resumió.

Refiriéndose al caso de la provincia de Córdoba donde, a pesar de las advertencias de la Iglesia, “el oficialismo escandalosamente aprobó esta ley”, el P. Bracco advirtió que la legalización de las apuestas online, lejos de regular, agravó el impacto de la adicción. “Les hemos puesto a los chicos un casino en cada celular”, alertó.

En ese sentido, lamentó que “los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”, y consideró que es “un sinsentido” asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo; con algo que enferma.

El sacerdote presentó la propuesta de la Iglesia, basada en tres ejes interconectados: “Atender a las víctimas de la ludopatía; prevenir que otros caigan; evitar que el Estado, mediante políticas erradas, indirectamente, favorezca esta adicción”.

Entre los presentes se encontraban senadores de diversos bloques, representantes de empresas de apuestas y referentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros.

El Senado, concluyó el P. Bracco, “tendrá ahora la responsabilidad de discutir si dar o no media sanción a este proyecto de ley”.

“Los legisladores que voten a favor, creo que podrán decir con paz y conciencia que hicieron lo que estuvo a su alcance, pase lo que pase. Caso contrario, hay una pandemia que va avanzando, un problema que no se soluciona, y nos puede tocar a todos”, sentenció.

“Estamos a tiempo. En definitiva, la disyuntiva es, desde nuestro punto de vista, dinero y destrucción o grandeza y control de daños. Los señores legisladores tienen que elegir”, finalizó.

Las apuestas en Argentina

El informe Apostar no es un juego , publicado en septiembre de 2024, relevó datos en 360 localidades de las 24 provincias argentinas, entrevistando a más de 9.000 personas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años. La investigación reveló que casi el total de los adolescentes y jóvenes escucharon hablar de apuestas online.

Según el estudio, 4 de cada 10 adolescentes apuesta actualmente o apostó recientemente; y 3 de cada 4 apostadores le dedican hasta dos horas diarias al juego.

El informe reveló que un 30% de los apostadores ha experimentado ansiedad o estrés por el hecho de no haber podido realizar una apuesta, y la mayoría de los apostadores (60%) consideran que ganan por efecto del azar, en especial quienes apuestan en casinos. Sin embargo, 1 de cada 5 cree que el resultado depende de sus conocimientos sobre el deporte o disciplina en el que apuestan.

Los adolescentes y jóvenes apuestan el equivalente a 2 de cada 3 pesos que reciben de sus padres para sus gastos cotidianos; y 3 de cada 4 entrevistados conocen amigos, amigas o allegados que realizan apuestas en línea.