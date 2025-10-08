La Conferencia Episcopal Argentina dirigió una carta a la presidenta del Senado de la Nación, Dra. Victoria Villarruel y a los senadores, para solicitar urgente tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía mediante la prohibición de la publicidad de los juegos de apuestas online.

“La ludopatía es un atentado contra la vida”, afirman los obispos argentinos que se han pronunciado con insistencia sobre este flagelo que afecta gravemente a los argentinos, en especial a la población más joven.

Por eso, al dirigirse a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, la Comisión Ejecutiva del Episcopado expresa “una seria preocupación” por el crecimiento de la ludopatía y en especial “el impacto que están teniendo las apuestas en línea sobre nuestras comunidades, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes”.

“En distintas oportunidades hemos señalado que la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un ‘casino’, incluso por niños y adolescentes”, exponen.

En ese sentido, recuerdan el comunicado emitido por las comisiones de Pastoral Social de todo el país, donde advertían que esta adicción es una realidad que “no discrimina clase social ni región geográfica” y señalaban “muchos motivos que nos llevan a preocuparnos, porque estamos viendo el daño social que se está ocasionando”.

“Hoy, ante la inminencia de que el proyecto de ley de prevención de la ludopatía —que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados desde el 20 de noviembre de 2024— pierda estado parlamentario si no es tratado antes del 20 de noviembre próximo, queremos expresar, con respeto y firmeza, la importancia de que esta iniciativa sea debatida y aprobada”, subrayan.

Esto, afirman, “constituye un paso necesario en la protección de las personas más vulnerables, especialmente de los jóvenes. Su contenido es un avance concreto en la defensa del bien común”.

En ese marco, citando la presentación del P. Munir Bracco ante el plenario de comisiones del Senado, señalaron las fuertes presiones por intereses económicos detrás de este negocio. “La apuesta deportiva es todo lo contrario a lo que propone el deporte. Por eso insistimos: apostar no es jugar, no hablamos de juego. Jugar es otra cosa”, reiteran.

“Así como en su momento señalamos que ante el flagelo de las drogas y del narcotráfico el Estado es insustituible, lo reiteramos ante esta otra adicción que atraviesa edades y clases sociales: si el Estado se corre o demora su respuesta, los daños serán cada vez más profundos y difíciles de revertir”, insisten.

El tratamiento de esta ley, consideran los obispos, “no puede demorarse más”, y “dejarla caer sin que haya sido debatida sería un gesto elocuente de desinterés e indiferencia ante un problema que afecta gravemente a miles de familias argentinas”, sentencian.

“La sociedad necesita ver que sus representantes están dispuestos a dar una respuesta responsable, más allá de presiones o conveniencias”, resumen.

Finalmente, y más allá de los daños evidentes de la ludopatía, exigen “saber si existe la voluntad política de dar el paso necesario para cuidar a los más vulnerables”, y recordando las palabras del Papa Francisco en el libro La esperanza no defrauda nunca, expresan: “Nuestros gobiernos no pueden ser cómplices de instigación a la ludopatía”.

“Que Nuestra Señora de Luján, Madre del pueblo argentino, acompañe a quienes deben tomar decisiones en favor del bien común y cuide con ternura a los que hoy se ven heridos o vulnerados por estos flagelos que destruyen vidas y familias”, concluyen.

Firman la carta el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Daniel Colombo; el vicepresidente 1.°, Cardenal Ángel Sixto Rossi; el vicepresidente 2.°, Mons César Daniel Fernández; y el secretario general, Mons. Raúl Pizarro.

Las apuestas en Argentina

El informe Apostar no es un juego, publicado en septiembre de 2024, relevó datos de 360 localidades de las 24 provincias argentinas, entrevistando a más de 9.000 personas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años. La investigación reveló que casi el total de los adolescentes y jóvenes escucharon hablar de apuestas online.

Según el estudio, 4 de cada 10 adolescentes apuesta actualmente o apostó recientemente; y 3 de cada 4 apostadores le dedican hasta dos horas diarias al juego.

El informe reveló que un 30% de los apostadores ha experimentado ansiedad o estrés por el hecho de no haber podido realizar una apuesta, y la mayoría de los apostadores (60%) consideran que ganan por efecto del azar, en especial quienes apuestan en casinos. Sin embargo, 1 de cada 5 cree que el resultado depende de sus conocimientos sobre el deporte o disciplina en el que apuestan.

Los adolescentes y jóvenes apuestan el equivalente a 2 de cada 3 pesos que reciben de sus padres para sus gastos cotidianos; y 3 de cada 4 entrevistados conocen amigos, amigas o allegados que realizan apuestas en línea.