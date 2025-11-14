El Vaticano informó que el Papa León XIV ha nombrado al P. José Camilo Arbeláez Montoya nuevo obispo de la Diócesis de Vélez (Colombia), la cual estaba en sede vacante desde abril de 2023.

El anterior prelado de Vélez era Mons. Marco Antonio Merchán, hasta que en abril de 2023 fue trasladado la Diócesis de Neiva de la que es su actual obispo.

El Episcopado de Colombia informó que durante estos casi dos años de transición la administración de Vélez “estuvo a cargo del padre José Ricardo Santos Rodríguez, en calidad de administrador diocesano”.

¿Quién es el P. José Camilo Arbeláez?

El obispo electo, José Camilo Arbeláez Montoya, nació el 18 de junio de 1961 en Bogotá (Colombia) y obtuvo el título de médico veterinario en la Universidad de Antioquia.

Después de estudiar Teología y Filosofía en el Seminario Mayor para Profesionales Juan Pablo II de Medellín y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, obtuvo la licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

El 25 de noviembre de 1995 fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis Metropolitana de Medellín.

Durante los siguientes años se ha desempeñado como vicerrector del Seminario Menor de Medellín, capellán de la clínica y de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y asesor eclesiástico de la Renovación Carismática Católica arquidiocesana y nacional.

Además, ha sido vicecanciller arquidiocesano, rector del Seminario Mayor para Profesionales Juan Pablo II de Medellín, arcipreste de la zona San Marcos Evangelista y presidente de la Fundación Pan y Paraíso que atiende a niños de comunidades vulnerables.

También ha servido “como párroco en varias comunidades, entre ellas, San Andrés Apóstol, Nuestra Señora de Lourdes, La Niña María y, más recientemente, La Visitación”, indicó el Episcopado.

Por su parte, el Arzobispo de Medellín, Mons. Ricardo Tobón, manifestó su alegría por el nombramiento del P. José Camilo Arbeláez y alentó a los fieles a acompañar al obispo electo con su oración, para que Dios le dé “la sabiduría, la fortaleza y la caridad pastoral que necesita para emprender esta nueva etapa” como sucesor de los apóstoles.