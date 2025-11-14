El Papa León XIV presidió este viernes la inauguración del año académico en la Pontificia Universidad Lateranense, histórica institución fundada en 1773 por el Papa Clemente XIV, en la que subrayó la urgencia de “pensar la fe” para contrarrestar el riesgo del vacío cultural

Esta ceremonia se celebra cada año como acto de apertura oficial de las actividades universitarias, dirigidas a sus más de mil estudiantes. Poco antes de las 11 a.m. de Roma, el Santo Padre llegó al aula magna de la universidad, abarrotada de estudiantes y docentes que le recibieron con un fuerte aplauso, acompañado del Cardenal Baltassare Reina, obispo auxiliar de Roma.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Tras un breve saludo del Santo Padre, el público entonó el canto Veni Creator y posteriormente el Cardenal Reina tomó la palabra para dar la bienvenida al Pontífice.

En su extenso y esclarecedor discurso, el Papa León XIV destacó una cualidad singular de esta universidad: su vínculo “del todo especial” con el Sucesor de Pedro, un rasgo que constituye desde sus orígenes la esencia misma de su identidad y misión.

A continuación, el Papa recordó las contribuciones que diversos pontífices han realizado al centro a lo largo de su historia y se refirió a ella como “un centro privilegiado en el que la enseñanza de la Iglesia universal se elabora, recibe, desarrolla y contextualiza”.

“Hoy necesitamos urgentemente pensar la fe para poder expresarla en los escenarios culturales y desafíos actuales, pero también para contrarrestar el riesgo del vacío cultural que, en nuestra época, se vuelve cada vez más invasivo”, indicó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

De este modo, señaló que la Facultad de Teología está llamada a “reflexionar sobre el depósito de la fe y a hacer emerger su belleza y credibilidad en los diferentes contextos contemporáneos”, mientras que el estudio de Filosofía “debe orientarse a la búsqueda de la verdad”.

Por su parte, instó a quienes estudian en las Facultades jurídicas, de Derecho canónico y civil, a “considerar a fondo los procesos administrativos, urgente desafío para la Iglesia”. También posó su mirada sobre los ciclos de estudio de Ciencias de la Paz y Ecología y Medio Ambiente, instituidos por el Papa Francisco, subrayando que es “parte esencial del reciente Magisterio de la Iglesia”.

En este contexto, precisó que la “formación de las personas” es el corazón de la misión de la Lateranense, y por ello instó a sus miembros a tener “los ojos y el corazón dirigidos hacia el futuro” y a lanzarse a los desafíos contemporáneos.

El Santo Padre les animó también a ser un “signo profético de comunión y fraternidad” y propuso la formación académica como un antídoto contra el individualismo y la autorreferencialidad, los prejuicios y el “liderazgo solitario”.

Destacó asimismo la importancia de la cientificidad, que “a menudo no goza del debido aprecio”, a causa de “prejuicios arraigados que desafortunadamente flotan incluso en la comunidad eclesial”. Por el contrario, afirmó que la investigación científica

y el esfuerzo de la búsqueda son necesarios. “Necesitamos laicos y sacerdotes preparados y competentes”, subrayó.

“El fin del proceso educativo y académico debe ser formar personas que, en la lógica de la gratuidad y en la pasión por la verdad y la justicia, puedan ser constructores de un mundo nuevo, solidario y fraterno”, agregó.

Al término de su discurso, remarcó que “es necesario asumir el compromiso de pensar en la fe” e invitó a sondear el misterio de la fe cristiana con pasión y en diálogo con el mundo.

“La Universidad Lateranense ocupa un lugar especial en el corazón del Papa y el Papa los alienta a soñar en grande, a imaginar espacios posibles para el cristianismo del futuro, a trabajar con alegría para que todos puedan descubrir a Cristo y, en Él, encontrar la plenitud a la que aspiran”, concluyó.