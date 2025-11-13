Representantes de la Curia Romana y de la Conferencia Episcopal Alemana se reunieron el miércoles para continuar las conversaciones sobre el proyecto de estatuto de una “conferencia sinodal” para la Iglesia en Alemania, marcando el cuarto diálogo de este tipo desde que comenzaron las conversaciones en 2022.

La reunión, celebrada en Roma el 12 de noviembre, tuvo lugar en lo que un comunicado de prensa conjunto describió como una atmósfera “honesta, abierta y constructiva”, con ambas partes discutiendo diversos aspectos del carácter, la composición y las competencias del órgano sinodal previsto.

No se compartieron más detalles del encuentro.

El concepto ahora propuesto de conferencia representa el último avance en los planes para establecer un órgano permanente en Alemania a raíz del controvertido Camino Sinodal, tras repetidas intervenciones del Papa Francisco y del Vaticano.

La “conferencia sinodal” alemana ahora propuesta fue presentada anteriormente como un consejo sinodal permanente, pero tanto el nombre como los estatutos se cambiaron el año pasado tras conversaciones en Roma, que llevaron a garantías de que ambas partes querían “cambiar el nombre y varios aspectos del borrador previo” para el órgano.

Ambas partes también anunciaron el año pasado que el consejo sinodal no estaría “por encima ni al mismo nivel que la conferencia episcopal”.

La reunión del miércoles dio continuidad a la serie de encuentros que tuvieron lugar en julio de 2023, marzo de 2024 y junio de 2024.

Obispo bávaro como “invitado”

Los representantes del Vaticano que participaron el miércoles incluyeron al Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado; al Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; al Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos; y al Cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

La delegación alemana estuvo encabezada por el obispo Georg Bätzing de Limburgo, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, junto con el obispo Helmut Dieser de Aquisgrán, el obispo auxiliar Ansgar Puff de Colonia y el obispo Stefan Oster de Passau, quien participó como invitado.

La presencia de Oster como “invitado” es particularmente significativa, ya que el prelado bávaro ha sido un crítico abierto del Camino Sinodal alemán y se ha distanciado de los planes controvertidos.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.