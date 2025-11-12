El Centro Católico Multimedial (CCM) de México ha publicado el libro Milagro en el Tepeyac, que apunta a acercar la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a los más pequeños en casa.

En entrevista con ACI Prensa, el P. Omar Sotelo, autor del libro y director del CCM, destacó que Milagro en el Tepeyac presenta la historia de dos niños, Rosita y Juancho, “que van un 12 de diciembre con sus papás al peregrinaje” tradicional a la Basílica de Guadalupe, donde se conserva el manto en el que apareció milagrosamente la imagen de la Virgen María hace casi 500 años.

Una vez ahí, dijo el P. Sotelo, los niños “se adentran en los caminos del Tepeyac y se encuentran con el gran personaje de Juan Diego”, el santo indio vidente de la Virgen de Guadalupe, quien “les narra la historia”.

El libro, destacó, tiene un formato que el sacerdote ha denominado “híbrido”, pues incluye códigos QR, que pueden ser escaneados para poder ver escenas de la historia, como “la Virgen hablándole a Juan Diego o Juan Diego hablando con su tío Bernardino”.

“Yo no quiero que los niños dejen de tocar el papel, dejen de leer el papel, porque la experiencia de la lectura es impresionante y es algo que no podemos permitir que pase. Y sin embargo, también los adentramos en esto que ellos sí ya dominan, obviamente, las tecnologías”.

“Creo que es el plus de este producto que hemos presentado para llamar la atención de los más jóvenes de la casa y también obviamente de los papás”, señaló.

El P. Sotelo explicó que con este libro apuntaron a llegar a las “nuevas generaciones”, como el de los niños “que a veces están molestos porque los llevan a una peregrinación, o porque no entienden el por qué”.

Al mismo tiempo, apuntan a “utilizar estos recursos nuevos que están saliendo para que tanto papás como niños puedan acercarse a ellos y valorar (...) este gran regalo mariano que tenemos en México”.

“Un pequeño granito de arena” para la paz en México

El CCM, bajo la dirección del P. Omar Sotelo, es también la organización católica que sigue más de cerca la evolución de la violencia en México y cómo ha afectado a la Iglesia y a sus miembros.

Con esta perspectiva, destaca que un libro como este, que sirve en la evangelización de los más pequeños de casa, “podría ser un pequeño granito de arena. Pero sabemos que las grandes construcciones están hechas con estos pequeños granitos de arena y después se vuelven grandes”.

“Entonces hoy apuntamos precisamente al fortalecimiento de la familia, de sus tradiciones, de su unidad y principalmente a enriquecer, a proteger, a todos sus miembros, en especial a los niños”, dijo.

“Estos recursos obviamente son recursos muy pequeños, muy humildes, pero que pueden aportar a la posibilidad de que la familia se vuelva a unir y vuelva a platicar, vuelva a conocerse”, añadió.

Milagro en el Tepeyac se puede adquirir a través de Mercado Libre en este enlace, y también se pueden realizar pedidos por WhatsApp al número +525540828595 y al correo electrónico ventasccm25@gmail.com.