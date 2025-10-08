Con motivo de la celebración por los 494 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe en México, su santuario lanzó una convocatoria para la tradicional Serenata Guadalupana, que reunirá a diversas expresiones artísticas la noche del 11 y la madrugada del 12 de diciembre.

El santuario mariano más visitado del mundo lanzó la convocatoria para participar en este homenaje artístico, que reúne cada año a músicos, poetas y danzantes de distintas partes de México y del extranjero, quienes expresan su amor y devoción a la Patrona de México y Emperatriz de América Latina.

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2022 el santuario guadalupano recibió cerca de 11 millones 500 mil peregrinos durante los festejos, que se extienden desde los primeros días de diciembre y alcanzan su punto más alto el día 12, cuando millones de fieles acuden al Tepeyac.

El Venerable Cabildo de Guadalupe invita a todos los devotos a unirse en canto y oración para honrarla y pedir su bendición para el pueblo mexicano en este camino hacia los 500 años “de su presencia amorosa”.

¿Cómo participar?

La convocatoria está abierta a expresiones artísticas como música vocal o instrumental, poesía y danza, y se puede participar de forma presencial o virtual. Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 10 de noviembre.

Los interesados deberán enviar su grabación en formato MP4 y en horizontal, con una duración máxima de cuatro minutos, en DVD, memoria USB o mediante un enlace de WeTransfer al correo pastoralbasilica@inbg.mx.

También se solicita una carta de motivos, una recomendación del párroco, y los datos completos de los participantes, incluyendo letra y autor si se trata de canto o poema. Los seleccionados participarán en una reunión logística y un retiro espiritual en diciembre.

Para más información, los organizadores ponen a disposición el teléfono +52 (55) 5118 0500 ext. 417 o el correo pastoralbasilica@inbg.mx.

