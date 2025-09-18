El reconocido compositor y director del coro de la Diócesis de Roma, Mons. Marco Frisina, llegará a México en octubre para impartir la Cátedra de Arte Sacro. Además estrenará una composición dedicada a la Virgen de Guadalupe interpretada con ocasión de una Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México.

El P. José Guillermo Gutiérrez Fernández, director del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México (CEFABIOS), institución que se encarga de la organización, explicó a ACI Prensa que esta visita representa un momento de gran importancia para la vida cultural y espiritual del país.

La Cátedra de Arte Sacro fue fundada hace 25 años en la ciudad mexicana de Monterrey, Nuevo León, por Florencia Infante de Garza, con el aval del Vaticano. Según el sacerdote, tiene la intención de difundir el “arte sacro como medio de evangelización”, acercando a seminaristas y laicos a expertos en “las diferentes artes que tienen que ver con la transmisión de la fe”.

En 2024 se trasladó a la Universidad Pontificia de México (UPM) y esta será la primera que se realice en Ciudad de México. Será ahí que Mons. Frisina ofrecerá una conferencia para sacerdotes, una clase magistral dirigida a compositores de música litúrgica y un taller en la Plaza Mariana destinado a coros, escolanías y directores de música religiosa.

El 17 de octubre en el auditorio de la UPM a las 10:00 horas (hora local) dará la clase magistral dirigida a compositores y directores de orquesta “La Música Sacra”. Después, a las 16:00 horas (hora local) la conferencia “La Importancia del Canto en la Liturgia” para sacerdotes, salmistas y público en general .

El P. Gutiérrez destacó que Mons. Frisina es una “voz sumamente autorizada” para ofrecer formación de calidad, capaz de realizar obras “dignas de alabar la trinidad y no simplemente una musiquita popular que puede ser interesante, pero que no es el género propio de la liturgia”.

Misa por la paz

Además de las actividades académicas, Mons. Frisina compuso una “Misa por la paz y fraternidad de todos los pueblos en honor a la Virgen de Guadalupe”, que será interpretada el 23 de octubre durante una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, misma que será presidida por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México. Según explicó el P. Gutiérrez, esta iniciativa busca “suplicar su intercesión para conseguir la paz en nuestro país, en nuestra América y en el mundo”.

El sacerdote señaló que la celebración se sitúa en un “momento de crispación en todos los sentidos, de una grande polarización, de una deriva ideológica muy marcada y muy fuerte tanto en nuestro país”, al que se le suma un “autoritarismo, una democracia un tanto manipulada que ya hemos visto en otros contextos”.

Frente a esta realidad, consideró indispensable que “escuchemos la voz de María, nuestra madre que nos llama a todos a la reconciliación, a la paz, a sentirnos hermanos unos de otros” en este sentido, aseguró el arte, pero en especial, la música tiene la capacidad de “transmitir la fe y de envolvernos en el misterio”.

El P. Gutiérrez expresó su esperanza de que tanto la cátedra como la Misa impulsen a “reactivar la creatividad, el deseo de una nueva afloración de música litúrgica de un cierto nivel”, con la finalidad de “unirnos a los coros del cielo para alabar a la Trinidad”.

Reconoció que aún persisten “abusos litúrgicos” dentro de la Misa, por ello, expresó su deseo para que su visita sea un estímulo para que “cada vez sea más digna la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos como corresponde a su valor y a su dignidad”.