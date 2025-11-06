El próximo sábado 8 de noviembre tendrá lugar en Bogotá (Colombia) el “Aviva Music Fest”, el que, de acuerdo con los organizadores, será “el primer festival católico de la ciudad” con la participación de cantantes nacionales e internacionales.

El evento es una iniciativa de Buena Nueva Sounds (BnSounds) en alianza con el sello discográfico Misericordia Music y tendrá lugar en el Colegio Minuto de Dios desde las 2:00 p.m.

“Entre los artistas invitados estarán, internacionalmente: Inés de Jesús, Aldana Canale, Militante Bierd, Pablo Cifuentes y dentro de los artistas nacionales: JoseMaría, Santiago García y Cesar Misionero, quienes presentarán sus más recientes producciones musicales en un formato de festival pensado para toda la familia”, afirman en una nota compartida con ACI Prensa.

Señalan que, además de los conciertos, “los asistentes podrán vivir momentos de adoración al Santísimo, participar en el sacramento de la confesión y disfrutar de una jornada llena de fraternidad, oración y alegría cristiana”.

“Será un encuentro con Jesús, un espacio para celebrar la fe, sanar el corazón y vivir la alegría del Evangelio”, además de servir como “un nuevo espacio donde la música y la fe se encuentren para transformar vidas”, indican.

Las personas que deseen asistir pueden adquirir sus entradas en este enlace.