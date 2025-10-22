La banda católica colombiana Zinahi celebra una década de trayectoria musical con la presentación de su álbum Zion, compuesto por ocho canciones “que buscan llevar un mensaje de fe, esperanza y encuentro con Cristo a todos aquellos que deseen confiar en Él”.

En una nota de prensa compartida con ACI Prensa, los miembros de Zinahi explican que este nuevo álbum “es el resultado de una constante búsqueda de identidad y sonido que Zinahí ha venido desarrollando desde su primera producción”.

“Este nuevo álbum marca también una década de trayectoria musical y misionera para Zinahi. En él se incluyen canciones con historia dentro del repertorio del grupo, como Cruz y Esperanza, Quién Está en el Cielo, Dame Tu Luz y Avívame, junto a composiciones más recientes creadas durante el proceso de producción, como Sopla, María y Vida.

Además, Zion cuenta con las colaboraciones de artistas de la escena católica contemporánea, entre ellos Estigma Música, JoseMaria Music, Farid María y César Misionero, todos miembros de la familia Bn Sounds.

La nota destaca que en temas como Quién Está en el Cielo y Dame Tu Luz se reflejan “el corazón de Zinahi: la búsqueda de Jesús, el encuentro personal con Él y la transformación interior que brota al dejarlo obrar en nuestras vidas. Este mensaje de conversión y esperanza se presenta como el camino hacia la anhelada ‘Zion’”.

Además, el álbum aborda temas de actualidad “desde una mirada cristiana, como la defensa de la vida y el testimonio de los mártires perseguidos en distintas partes del mundo, invitando a la reflexión, la conciencia y la acción desde la fe”.

Las canciones de la banda Zinahi pueden apreciarse en sus redes sociales de YouTube y Spotify. Además, se les puede seguir en Instagram y Facebook.