La Piazza del Popolo (Plaza del Pueblo), una de los espacios más emblemáticos y monumentales de Roma, se convirtió este martes en el escenario de una potente campaña en contra del proyecto de ley que está debatiendo el Senado italiano para despenalizar el suicidio asistido.

Doscientas sillas de ruedas vacías, a las que se ataron cuerdas con globos rojos, fueron dispuestas en filas milimétricamente ordenadas en el centro del amplio espacio urbano de la capital italiana por la asociación ProVita & Famiglia, como parte de un flashmob con un título directo e inquietante: “Non mi uccidere” (“No me mates”).

La iniciativa buscaba denunciar visualmente de modo contundente lo que la organización considera una “deriva eutanásica” en Italia.

Antecedentes legislativos

Actualmente, en Italia quien “causa la muerte de un hombre, con su consentimiento” está sancionado con penas de entre seis y 15 años de cárcel, según el artículo 579 del Código Penal.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional matizó en 2019 en parte esta legislación y aprobó que no será castigado quien mate a “un paciente que se mantenga vivo gracias a tratamientos de soporte vital y sufra una patología irreversible”.

Esa sentencia surgió tras el juicio y posterior absolución de Marco Cappato, que fue juzgado por acompañar a Suiza en 2017 al productor Fabiano Antoniani, DJ Fabo, que en 2014 había quedado tetrapléjico y ciego tras un accidente, para que pudiera recibir la muerte asistida en ese país.

Tres años después, en 2022, la Cámara de los Diputados de Italia aprobó un proyecto de ley que regulaba la potestad de un paciente de pedir asistencia médica para morir con base en determinadas condiciones, como por ejemplo que sea mayor de edad o que sufra una patología irreversible.

El texto legislativo pasó al Senado, que lleva tres años discutiendo la propuesta legislativa. La campaña de ProVita & Famiglia pretende, en este sentido, frenar su aprobación final.

Según los organizadores, las doscientas sillas vacías representan a los enfermos, discapacitados, ancianos y personas vulnerables que, en palabras de la asociación, “piden al Parlamento más cuidados, más derechos, más dignidad, pero se ven enfrentados a cínicas vías rápidas hacia la muerte”.

Los cuidados paliativos alcanzan “sólo al 33 % de quienes tienen derecho a ellos”, según datos que maneja la organización, “con regiones italianas donde la cobertura desciende incluso al 4 o 5 %”. Un dato dramático que deja a miles de familias sin asistencia.

“Una deriva eutanásica”

Italia ha dado inicio a una “deriva eutanásica que puede provocar una auténtica matanza de Estado de enfermos, ancianos solos, deprimidos y personas con discapacidad”, afirma ProVita & Famiglia en un comunicado. “ Cualquier ley nacional en esa dirección no haría más que acentuar el proceso, consolidando en la opinión pública la idea de que el Estado puede ofrecer el suicidio como un servicio socio-sanitario más”, se lee en el comunicado.

A la protesta se sumó también Massimo Gandolfini, líder del movimiento Family Day, quien reiteró su rechazo “a cualquier forma de muerte médicamente asistida”. En su intervención, advirtió que “la experiencia de los trece países que la han legalizado es devastadora: de unos pocos casos iniciales se ha pasado a miles cada año, incluidos jóvenes con depresión”.

Entre los participantes destacó el testimonio de Emanuel Cosmin Stoica, escritor, activista y persona con discapacidad. “En un momento de sufrimiento —dijo— yo mismo podría pensar en la muerte, pero es precisamente ahí cuando la sociedad debe ayudar a vivir y no ofrecer el suicidio como una escapatoria al dolor”. Y añadió: “El Estado debe invertir en asistencia, apoyo psicológico, inclusión y redes sociales que no dejen a nadie solo”.



