El jueves 6 de noviembre se estrena en el teatro Stella D’Italia —una de las salas más importantes de Montevideo— “El Cielo a un click”, la obra musical ideada y dirigida por dos jóvenes uruguayos, que recorre la vida y la santidad de San Carlo Acutis.

Con sólo 19 años, Ana Clara Rodríguez y Juan Muscarelli, quienes se conocieron en el coro de la parroquia La Anunciación, pensaron que hay un gran público en Uruguay para espectáculos católicos, pero muy poca oferta disponible.

Así fue que juntos comenzaron a pensar en la posibilidad de un musical católico, y luego de explorar opciones para recrear la vida de un santo, se decidieron por una propuesta actual, que pudiera tener llegada a un público juvenil.

Empezó a surgir entonces la figura de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado en septiembre por el Papa León XIV y a quien, hasta entonces, ninguno de los dos jóvenes uruguayos había prestado demasiada atención.

Ambos directores recuerdan que el proyecto comenzó con sólo tres integrantes: ellos dos y el Señor, y mediante extensas reuniones por videollamada el musical tomó forma, aunque no tenía nombre. “El Cielo a un click” surgió de una lista de posibles títulos, y su aprobación fue inmediata.

“Piensen en grande, es posible”, le dijo a Juan su papá, sugiriendo que el musical se presente en el teatro Stella D’Italia de Montevideo, una sala histórica con capacidad para unos 500 espectadores.

En paralelo a la producción de la obra, los jóvenes tuvieron el desafío de conseguir fondos para llevarlo a cabo, con sponsors de sus propias familias, rifas y eventos en la parroquia para recaudar dinero.

Así nació Vocattio Producciones, un proyecto sin fines de lucro que busca evangelizar a través del arte, y que luego de esta primera experiencia tiene previsto seguir haciendo musicales sobre la vida de santos.

Todo lo recaudado con la venta de entradas de El cielo en un click se destinará a cubrir los gastos pendientes y a reservar fondos para futuros proyectos. Sus directores aclaran que en esta obra nadie cobra. Ni los actores, ni los técnicos, ni los intérpretes. Todo es a voluntad, por y para Dios.

Durante 1 hora y 40 minutos, la obra mostrará las alegrías y desafíos en la vida del adolescente italiano recordado por su profunda devoción a la Eucaristía, el amor a los pobres y la entrega de su vida.

La composición de las canciones fue encargada a Paula Elutchanz, de 16 años, ganadora de un Premio Florencio y participante de La Voz Kids Uruguay.

Los actores, por su parte, surgieron de un proceso de varias audiciones, y entre los requisitos para postularse no estaba el de ser católico: “Creemos que la fe se construye, y es lo que tratamos de hacer con este musical: católicos y no católicos pueden ir a verlo, y quizás prender la chispita del Espíritu Santo”, afirma el director. Finalmente, 20 actores fueron seleccionados.

El papel de Carlo Acutis estará en la piel del propio Juan. Ana Clara Rodríguez, por su parte, hará las veces de Beata, la niñera del joven italiano que lo guió en sus primeros pasos en la fe.

“Es un honor interpretar a Carlo porque es increíble la fe que tenía”, asegura el joven, al tiempo que reconoce que “es un peso muy grande”.

“Creo que Carlo me acercó muchísimo a la Eucaristía. Antes no iba tanto a las adoraciones, tampoco a la hora santa, y ahora sí porque lo entiendo cada vez más. También esto me ha animado mucho más a llevar mi rosario en la mano y decir: ‘Soy católico’, en lugares donde no lo decía por vergüenza o por miedo”, añade.

“Además de evangelizar, el objetivo principal del musical es demostrar que todos podemos ser santos”, dice Juan. “Esto no es algo tan lejano. Tenemos un santo que falleció hace muy poco lamentablemente. Podemos ser como él. Todavía hay esperanzas de ser santos”.

En las funciones habrá ocho intérpretes de lenguaje de señas, que otorgarán accesibilidad al espectáculo. El propósito es que “el mensaje de Carlo pueda llegar a todos”, asegura Ana Clara.

“El Cielo a un click” se presentará los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Stella D’Italia (Mercedes 1805). Las entradas están disponibles en RedTickets .