Antonia Salzano, la madre de San Carlo Acutis, que estuvo presente con el resto de su familia en su canonización el 7 de septiembre, cuenta cómo es ser la mamá de un santo y da un valioso consejo a otras madres que, como ella, han pasado por la dolorosa experiencia de la muerte de un hijo.

En la historia reciente de la Iglesia, Antonia comparte haber tenido esta oportunidad de estar en la canonización de un hijo con Assunta Carlini Goretti, la madre de Santa María Goretti, quien vio cómo esta mártir de la pureza fue declarada santa el 24 de junio de 1950.

¿Cómo es ser la mamá de un santo?

“Naturalmente es un privilegio, pero también un deber, porque primeramente yo tengo que santificarme también, porque la llamada es también para mí. Tengo que dar el ejemplo”, comenta Antonia en entrevista con EWTN Noticias.

La madre del adolescente fallecido en 2006, a causa de una leucemia fulminante, resalta que ser mamá de San Carlo Acutis es también “una llamada a ayudar a los demás, porque la gente está en la oscuridad. Mucha gente no ha encontrado a Dios”.

“Si puedo dar un consejo, dar una buena palabra por ayudar a las almas, yo lo hago con mucho gusto, con mucho amor, porque yo pienso que la cosa más importante es encontrar a Dios en nuestra vida y vivir en la luz de Dios”, resalta la mamá del llamado “Ciberapóstol de la Eucaristía”, que elaboró una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos en el mundo.

“Los santos son luz que sirven para ayudarnos a hacer lo mismo”, subraya.

Un consejo de la mamá de San Carlo Acutis a otras madres que han sufrido la muerte de un hijo

“Lo importante es comprender que lo que importa es amar a Dios, a nuestro prójimo. Esta es la cosa más importante. Si uno pierde a su hijo, no es que lo haya perdido por la eternidad. No es un adiós. Es para encontrarse en otra vida más bella, con Dios, con la luz de Dios”, afirma la mamá de Carlo Acutis, que vio partir a su hijo cuando él tenía sólo 15 años.

“Carlo decía que la muerte es el pasaje a la verdadera vida. Quien tiene miedo de la muerte es porque no tiene confianza en Dios, no tiene fe en Dios. Porque si nosotros tenemos confianza en Dios, no podemos tener miedo de la muerte”, continuó.

A lo único a lo que hay que tenerle miedo, alertó Antonia, “es al pecado, porque esto nos puede separar por siempre de Dios. La muerte es finalmente el encuentro con el amado, el encuentro con la cosa más bella del universo, con Dios”.

Película Kit de santidad

Sobre la película “Kit de santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis”, que ya se puede ver en los cines de la mayoría de los países de Latinoamérica, Antonia comentó que en la cinta se puede ver “es el testamento de mi hijo Carlo, porque es una manera muy sencilla de poder realizar esto, esta santidad, que es la llamada que todos los católicos tienen, todos los cristianos”.



“Para mí es verdaderamente un gran don, porque es una oportunidad, sobre todo para los jóvenes, de aprender y de comprender por qué Carlo rezaba el Rosario, iba a la misa cada día, hacía la confesión cada semana, rezaba, leía la Sagrada Escritura. Son todos los ‘secretos’ de Carlo. Es un don para la Iglesia, un don para todos”, añadió.

“Carlo empezó a ir a Misa cada día cuando tenía siete años. Escribió en esa ocasión, ‘ser siempre unido a Jesús, esto es mi programa de vida’”, recordó Antonia.

“El encuentro con Jesús era lo más importante de su jornada. Naturalmente esto no impedía a Carlo tener una vida normal, como todos los jóvenes, los estudios, los deportes, todos los amigos, pero para Carlo la centralidad era el encuentro con Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento”, concluyó Antonia.