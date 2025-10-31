La Solemnidad de Todos los Santos es una de las fiestas que, por tradición apostólica, deben observarse en toda la Iglesia Católica. Es una solemnidad de precepto universal, según el canon 1246 del Código de Derecho Canónico.

Sin embargo, el mismo Código señala que las conferencias episcopales —previa autorización de la Santa Sede— pueden suprimir o trasladar la obligación de algunas de estas fiestas, de acuerdo a las circunstancias locales y a las necesidades pastorales de cada país.

¿Es obligatorio asistir a Misa en la solemnidad de Todos los Santos?

El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) está incluido como día de obligación en la legislación universal de la Iglesia. Por ello, los católicos de todo el mundo sí deben participar de la Santa Misa ese día.

En todos los países de Hispanoamérica esta obligación se mantiene, siempre y cuando no exista una declaración oficial del episcopado precisando lo contrario.

Por ejemplo, en los Estados Unidos cuando la Solemnidad de Todos los Santos cae “en un sábado o un lunes, el precepto de asistir a Misa queda derogado”, según manda el episcopado. Esta prerrogativa será aplicada este año en todo el país norteamericano.

¿Y hay obligación el día de los Fieles Difuntos?

Cada 2 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora a todos los fieles difuntos. Es decir, a todos aquellos que han muerto, y que debieron comparecer ante Dios, su misericordia y su justicia.

La Iglesia Universal no considera la conmemoración de los Fieles Difuntos como un día de precepto. Sin embargo, en 2025 esta celebración cae en domingo, por lo que este año sí existe la obligación de asistir a la Eucaristía, ya que las misas de los domingos son obligatorias, como señalan los mandamientos de la Iglesia.

Cabe destacar que el sábado 1 de noviembre todas las Misas que se celebren serán de la Solemnidad de Todos los Santos. No se prevé dentro de la liturgia una celebración de Misa prefestiva el sábado en la tarde, por lo que esta Misa no es válida como celebración de Todos Los Fieles Difuntos.

En conclusión, sí se debe ir a Misa el sábado 1 de noviembre (o en la víspera este viernes) y el domingo 2 de noviembre.