Luego de la gran convocatoria que el 7 de octubre unió a los colombianos en el rezo del rosario por su país, evangelizadores y misioneros digitales, medios católicos e influencers convocan a todos los países a unir sus oraciones por las benditas almas del purgatorio.

La iniciativa lleva el lema “Una misma hora. Una misma oración. Una misma intención” y propone que el próximo domingo 2 de noviembre, día en que la Iglesia Católica conmemora a los fieles difuntos, a las 7:00 p.m. (hora local de cada país), los fieles se unan desde donde estén para ofrecer un rosario por las almas del purgatorio, con el propósito de llegar al millón de personas que recen un millón de rosarios.

Además, para que el gesto sea concreto y medible, se habilitará un contador online, en el que cada persona podrá registrar el rezo del rosario, ya sea individual o en comunidad.

En conversación con EWTN Noticias, el P. Daniel Bustamante de la Arquidiócesis de Bogotá (Colombia), impulsor de la iniciativa, explicó que si bien “cualquier momento es oportuno para orar por las benditas almas”, la Iglesia “especialmente durante el mes de noviembre, nos invita a ofrecer sufragios y oraciones por el eterno descanso de las almas benditas”.

“Se llaman almas benditas porque ya están en la vida eterna y están en un momento, en un espacio, donde si durante la vida terrena no confesamos todos nuestros pecados, pues el purgatorio es un lugar de misericordia de Dios, donde podemos purificarnos de esos pecados que hemos cometido aquí en la tierra durante nuestra vida terrena y que terminamos de purificar en el purgatorio”, expuso.

“Dice el libro El Apocalipsis que nada impuro puede entrar al reino de los cielos”, recordó el sacerdote.

El arma para nuestra santificación

Al explicar por qué la oración elegida es el santo rosario, el P. Bustamante destacó que es “el arma para nuestra santificación y para derrotar al demonio”, y citando a San Pablo en la Carta a los Efesios, señaló que “nuestra lucha no es contra contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal”. Por eso, precisó, “cada vez que rezamos el rosario estamos aplastando la cabeza del demonio”.

En ese sentido, añadió que el rosario es una oración de intercesión. “Por eso, esta campaña quiere invitar a todos los creyentes a que recemos el Santo Rosario pidiendo por la purificación de las almas benditas del purgatorio. Un arma maravillosa, el Santo Rosario”, sintetizó.

Un alma que es salvada se convierte en intercesora

Sobre la iniciativa, el líder de Fruto del Madero, Tomás Romero, aseguró a EWTN Noticias que “no hay un alma tan agradecida como una que es salvada del purgatorio, que se convierte en una intercesora para el resto de nuestras vidas”.

El joven hizo hincapié en que esta invitación, más allá de que es promovida por distintos grupos o misiones digitales, “no depende de un celular, sino que depende de cada quien que quiera rezar el rosario, en las parroquias, en las familias”.

La idea de añadir un contador para registrar el número real de rosarios fue ejecutada por Oremos por Colombia. Se puede acceder al contador de rosarios en este enlace .

“Al final vamos a ver cuántas personas, cuántos rosarios alcanzamos a hacer por las benditas almas del purgatorio, para que ellas sean quienes intercedan por cada país y nos sigan sosteniendo”, dijo Tomás..

Orar por las almas olvidadas

“Yo quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo a que tomemos conciencia de la necesidad de orar. El mundo en el que vivimos necesita de Dios. Y qué bueno que este mes de noviembre tomemos nuestros rosarios, los alcemos y encomendemos al Señor no solamente la paz del mundo entero, que tanto la necesitamos, sino que también tomemos conciencia de la necesidad de orar por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las que nadie reza, por aquellas olvidadas”, expresó el P. Bustamante.

“El Santo Rosario es un arma de intercesión. Y qué bueno que recemos muchos rosarios para sacar almas del purgatorio, para que cuando lleguen al cielo intercedan por nosotros, por nuestra salvación y por la paz del mundo entero”, concluyó.