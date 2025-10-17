Este 1 de noviembre, los fieles están invitados a la Velada Eucarística virtual que las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial han organizado para adorar a Cristo y pedirle por los seres queridos que han fallecido.

En una nota compartida con ACI Prensa, las hermanas indican que se trata de una jornada de seis horas de “adoración, alabanza, catequesis y oración por las almas del purgatorio” que comenzará a las 7:00 pm (hora de Colombia) del Día de Todos los Santos y culminará a la 1:00 am del 2 de noviembre, cuando la Iglesia Católica conmemora a los fieles difuntos.

Para ello, la jornada contará con invitados especiales: el Obispo de Orihuela-Alicante (España), Mons. José Ignacio Munilla; el sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín (Colombia), Fredy Bustamante; el doctor en Psicología Clínica e investigador de los milagros eucarísticos, Ricardo Castañón; la cantante católica Kairy Márquez; y la creadora del proyecto Manual para Enamorarse, Ayram Edery.

Cartel de la Velada Eucarística virtual del 1 de noviembre de 2025. Crédito: Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial.

Además, “quienes lo deseen podrán enviar la fotografía de algún ser querido difunto al mismo número de WhatsApp +1 (480) 612-5737 para que recemos juntos por su eterno descanso y acompañemos su memoria en lo espiritual”.

Las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial indican que “el eje central de la velada es reafirmar que la santidad no es un ideal reservado para algunos, sino la vocación de todos los bautizados”.

“No importa la edad, la condición social o la rutina diaria: cada persona está invitada a aspirar a la perfección cristiana. Durante este encuentro, recordaremos vidas de santos que supieron escuchar la voluntad de Dios, y cómo encontraron en Jesús Eucaristía su tesoro más preciado”, destacan.

Asimismo, explican que “al elevar nuestras oraciones por las almas que atraviesan el purgatorio, nos unimos al misterioso vínculo de la comunión de los santos: rogamos por ellas, confiando en la misericordia divina”.

Cómo participar en la Velada Eucarística

En la nota, se invita a participar de la jornada virtual enviando “un mensaje al WhatsApp +1 (480) 612-5737 con el texto ‘Quiero participar’ para quedar registrado y recibir más información”.

El evento se transmitirá por el canal de YouTube de las Comunicadoras Eucarísticas, quienes animan a compartir esta invitación con los amigos, familiares, comunidades parroquiales y redes sociales, “para que juntos experimentemos una noche de encuentro con Dios, de luz y esperanza en medio de la memoria de nuestros difuntos”.