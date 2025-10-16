En el marco del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que la Iglesia Católica celebra cada 1 y 2 de noviembre, se ha lanzado una campaña para que las personas puedan enviar sus peticiones de oración al Santuario de de Nuestra Señora de Montligeon (Francia), conocido por ser el centro mundial de oración por los fallecidos.

En colaboración con el santuario, el equipo de la red de oración internacional Hozana recibirá las intenciones virtuales del 1 al 3 de noviembre. El 4 de noviembre será el envió y depósito de todas las peticiones frente al altar principal del templo, ubicado en la Diócesis de Séez, en el corazón del parque natural de Perche del departamento de Orne, a 150 kilómetros de París.

Los que deseen mandar su petición al santuario sólo tienen que ingresar a este link: https://short.do/dhhScp, escribir su plegaria y hacer clic en publicar.

Un lugar de consuelo y esperanza

Según su sitio web, el Santuario de Nuestra Señora de Montligeon fue fundado a finales del siglo XIX por el P. Paul-Joseph Budget, quien impulsó una obra de oración por los difuntos y acompañamiento para quienes viven en duelo.

Desde entonces, miles de peregrinos acuden cada año en busca de consuelo, escucha y esperanza, confiando en la intercesión de María en la advocación de Nuestra Señora Libertadora.

Además de su misión espiritual, Montligeon promueve un enfoque cristiano y humano del trabajo, enraizado en la doctrina social de la Iglesia Católica, y mantiene una red internacional de grupos de oración presente en Europa, África, Asia y América.

El santuario, abierto todo el año, acoge a peregrinos de todas las edades ofreciendo hospedaje y acompañamiento espiritual. Su animación pastoral está a cargo de los sacerdotes de la Comunidad de Saint-Martin con el apoyo de las Hermanas de la Nueva Alianza.