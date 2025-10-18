Este domingo, será canonizado Peter To Rot, catequista y padre de familia nacido en Papúa Nueva Guinea y mártir de la fe, asesinado en 1945. El retrato oficial del próximo santo, desplegado este viernes en la Basílica de San Pedro, fue encargado al pintor católico malagueño Raúl Berzosa, quien contó a ACI Prensa los detalles de su proceso creativo.

Con el objetivo de debilitar la influencia del cristianismo, las autoridades japonesas intentaron reinstaurar la poligamia en la isla, que los misioneros catóicos habían contrarrestado. Peter se opuso a esta medida, defendiendo el valor del matrimonio.

Su resistencia le costó la vida, siendo apresado y martirizado en un campo de concentración, donde fue envenenado y golpeado brutalmente a sus 33 años.

En 1995, durante su viaje a Papúa Nueva Guinea, San Juan Pablo II calificó la vida de To Rot como “un faro que brilla con fuerza, una señal de fuego que te lleva a enarbolar los nobles ideales que lo inspiraron: la fe en Dios, el amor a la familia, el servicio al prójimo y el valor inquebrantable ante las pruebas y los sacrificios”.

Berzosa, de 46 años y reconocido mundialmente por su trabajo de estilo realista y temas religiosos, explicó que con su obra del futuro santo papú buscó transmitir esa luz interior de la que habló el Papa polaco.

Retrato oficial de Peter To Rot. Crédito: Cortesía de Raúl Berzosa.

“Si el retrato logra transmitir algo de esa luz brillante interior de Peter To Rot, y ayuda a otros a fortalecer su fe, entonces la obra habrá cumplido su verdadera función”, dijo el pintor español.

“Espero que los fieles vean en su mirada no solo a un mártir, sino a un hombre lleno de paz, de amor a su familia y de fidelidad al Evangelio”, añadió.

Para Berzosa, cuyas obras han llegado hasta el Vaticano, el testimonio esencial de To Rot radica en la convicción de que la santidad “puede vivirse en la cotidianidad, incluso en medio del sufrimiento como fue su caso”.

En ese sentido, aseguró que quiso que la iluminación del retrato “naciera desde dentro del propio rostro, algo sereno que enganche con el espectador y que busca transmitir esperanza”. Además, el artista señaló que las “pinceladas celestes y verdes” buscan una atmósfera cálida, con el color y la composición en su conjunto tratando de acompañar “este mensaje luminoso”.

Los retos de pintar al primer santo papú

“El principal reto fue acercarme con respeto y veracidad a la propia imagen de Peter To Rot, para ello contaba con algunas fotos en blanco y negro, además de un retrato en color, basado en una de las fotografías, todo ello me sirvió para crear mi pintura”, dijo.

En el retrato de Berzosa, To Rot está caracterizado con la indumentaria tradicional de los catequistas locales: camisa blanca y una especie de falda azul llamada laplap en Pidgin.

“Cuando los japoneses amenazaron a los catequistas y prohibieron cualquier actividad apostólica a los catequistas, la gran mayoría —por temor— ocultaron la cruz. Peter To Rot fue el único catequista que siguió mostrando orgulloso la cruz blanca que le identificaba como catequista”, recordó el pintor malagueño.

El artista trabajando en el retrato oficial. Crédito: Cortesía de Raúl Berzosa.

“En una mano porta la Biblia y en la otra dos anillos, en referencia a la defensa que hizo del matrimonio. De su cuello cuelga una cruz”, agregó. To Rot quiso morir portando esa cruz, que luego sería clave para reconocer sus restos mortales posteriormente. Detrás de la figura del santo, se aprecia el paisaje de su tierra para la época.

“Me documenté con fotografías, vestimentas tradicionales y referencias locales. En todo este trabajo me ayudó el P. Tomás Agustín Ravaioli, vicepostulador de la causa”, precisó Berzosa.

Retratar a un mártir

El artista señaló que la vida de los mártires, a pesar de muchas veces ser corta, está “plena de sentido, entregada por amor y fidelidad al Señor”. Aseguró que busca siempre transmitir la serenidad de estos testigos del Evangelio en la hora más determinante de su vida.

“Intento comprender esa mezcla de fortaleza y la paz de quien entrega su vida por Cristo”, dijo.

“Cuando realizo retratos de mártires, hay un especial respeto por el retratado. Su testimonio trasciende culturas y épocas”, concluyó.