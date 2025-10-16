La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF por sus siglas en inglés), en su audiencia del 16 de octubre, escuchó las recomendaciones de legisladores y defensores de derechos humanos para abordar las graves violaciones a la libertad religiosa cometidas por el Partido Comunista Chino (PCCh).

"Por décadas, el gobierno estadounidense ha sido un líder en la lucha contra las violaciones a la libertad religiosa en China", declaró Asif Mahmood, vicepresidente de la comisión. Añadió que además ha "sancionado a funcionarios del gobierno chino" y "apoyado a medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones".

En ese sentido, dijo que la USCIRF "insta al gobierno estadounidense a seguir priorizando la libertad religiosa designando a China como país de especial preocupación, planteando cuestiones de libertad religiosa a los funcionarios chinos y apoyando a la sociedad civil independiente".

Añadió que Estados Unidos "no puede permitirse el lujo de permanecer al margen en este asunto" porque "la vida y el bienestar de millones de personas están en juego".

El senador Jim Risch, republicano por Idaho y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, afirmó que, bajo el liderazgo del presidente chino Xi Jinping, el PCCh impuso mandatos que "reflejan los valores socialistas fundamentales e impulsan la armonización de la religión con la cultura china aprobada por el partido".

"Para que una organización religiosa pueda siquiera existir en China, debe solicitar y obtener un permiso del gobierno", afirmó Risch. Sin embargo, el gobierno ha "erradicado por la fuerza elementos religiosos que no se ajustan a la agenda del PCCh".

Esto incluye "destruir el acceso a las iglesias y reemplazar imágenes de Jesucristo con imágenes de Xi Jinping", añadió Risch. "China encarcela cada año a miles de musulmanes, budistas y cristianos practicantes por sus creencias religiosas y muchos son sometidos a adoctrinamiento forzado y tortura".

Risch afirmó que las consecuencias de la "falsa" ley de seguridad nacional del país implicaron que "las autoridades de Hong Kong atacaran a grupos religiosos prodemocracia y activistas como Jimmy Lai, un católico devoto a quien trágicamente se le negó la Sagrada Comunión en prisión".

El senador Ted Budd, republicano por Carolina del Norte, afirmó que los líderes estadounidenses deben seguir siendo "críticos al denunciar la persecución de los cristianos y otros grupos religiosos en todo el mundo". Esto es crucial porque el PCCh "no tiene ningún interés en proteger la libertad de religión... continúa restringiendo la práctica religiosa, destruyendo iglesias y encarcelando a minorías religiosas", declaró Budd.

"Todos los días torturan y atacan a uigures, tibetanos, católicos, protestantes y practicantes de Falun Gong. El espíritu de persecución religiosa evidencia el desprecio del PCCh por la vida humana y la ley natural", declaró Budd.

"Hasta que China cambie de rumbo, la política de Estados Unidos debería ser exigirle responsabilidades por sus graves violaciones de la libertad religiosa", concluyó Budd. Estados Unidos debería seguir considerando a China un país de especial preocupación, afirmó.

Otros oradores, incluido el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, afirmaron que Estados Unidos debe proteger la libertad religiosa dentro de su propio país mientras trabaja para ayudar a otros países. Preguntó: "¿Cómo pueden los estadounidenses esperar ser tomados en serio a nivel mundial si nuestros líderes no defienden la libertad religiosa aquí?".

El representante John Moolenaar, republicano por Michigan, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, declaró: "El PCCh no solo amenaza los intereses estadounidenses. Amenaza la idea misma de que los seres humanos nacen libres, que la verdad existe más allá del alcance del Estado y que ningún gobierno puede arrogarse la propiedad del alma".

"Bajo el gobierno de Xi Jinping, el PCCh ha declarado la guerra a la fe misma. Hoy en día, en toda China, el partido está llevando a cabo la campaña de persecución religiosa más sistemática desde la Revolución Cultural", declaró Moolenaar. "Lo llaman sinización de la religión, pero lo que realmente significa es subyugación".

Panelistas y sugerencias

Annie Boyajian, en representación de Freedom House, organización dedicada a la lucha por la democracia y los derechos humanos, declaró ante la comisión que, "ante todo", Freedom House coincide en que China debería ser reclasificada como país de especial preocupación en lo que respecta a las amenazas a la libertad religiosa.

"Las personas pueden enfrentarse a hasta 14 años de prisión por saber que alguien ha cometido la llamada traición... lo que significa que los sacerdotes podrían verse obligados a elegir entre ir a la cárcel o divulgar información que les comparten los feligreses durante la confesión", declaró Boyajian.

Freedom House mantiene "una base de datos global que documenta incidentes físicos directos de represión transnacional, y el 22% de los casos... documentados desde 2014 fueron cometidos por el gobierno chino", afirmó Boyajian.

Estos casos incluyen "deportaciones ilegales, agresiones y acoso en 30 países, así como vigilancia, intimidación, coerción de familiares, controles de movilidad, detención y abusos en intervalos", añadió Boyajian. “Las minorías religiosas y étnicas son blancos prioritarios de la represión transnacional”.

“El gobierno estadounidense debería trabajar para exponer la opresión transnacional coordinando con sus aliados para monitorear, documentar y contrarrestar las deportaciones ilegales, el acoso a las comunidades de la diáspora y el abuso de las notificaciones rojas de Interpol por parte de China, y tener especial cuidado de no facilitar la perpetración de la represión transnacional”, declaró Boyajian.

Boyajian ofreció otras recomendaciones al comité, incluyendo que Estados Unidos “trabaje para exigir la rendición de cuentas” mediante la “imposición de sanciones específicas a funcionarios y entidades responsables de una grave persecución religiosa”. También sugirió que los legisladores “fortalezcan las protecciones de asilo y las vías humanitarias” para quienes enfrentan persecución religiosa.

Corey Jackson, pastor presbiteriano de Kerry, Carolina del Norte, quien vivió en China, relató su experiencia: “El PCCh intenta controlar todos los aspectos de la vida, incluyendo la libertad religiosa de los cristianos”.

Explicó que para los cristianos “está prohibido construir o alquilar espacios para iglesias y las Biblias no pueden venderse en librerías ni ponerse a disposición del público”. Los líderes de iglesias no registradas “son particularmente vulnerables”, afirmó, y a menudo son puestos bajo arresto domiciliario o encarcelados por cargos generales de seguridad nacional, como subversión de poder.

Jackson solicitó a la comisión y al gobierno estadounidense que “presionaran al PCCh” para que liberara a los presos políticos arrestados por su fe, incluyendo al pastor Ezra Jin Mingri y a los otros 21 presos arrestados la semana pasada en una iglesia clandestina. También recomendó que el Congreso impusiera aranceles a la libertad religiosa en China, junto con otros aranceles económicos.

Boyajian afirmó que “a pesar de la persecución religiosa en China, millones de creyentes continúan practicando su fe, a menudo con un inmenso riesgo personal”.

Añadió: “Su resiliencia nos recuerda que la libertad religiosa no es una preocupación secundaria. Es fundamental para la dignidad humana, la sociedad civil y la defensa de la democracia en todo el mundo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.