La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) alentó a sus compatriotas a participar de manera pacífica, responsable y respetando “la voluntad del pueblo”, de la segunda vuelta el domingo 19 de octubre en la que se elegirá al nuevo presidente del país.

“La Conferencia Episcopal Boliviana exhorta a toda la población boliviana que ejercerá su derecho, participando pacíficamente este domingo, haciendo de cada voto un acto responsable que nos ayude a mirar con esperanza los tiempos que vendrán, sabiendo que nos enfrentamos a grandes desafíos: sociales, políticos y económicos en el país”, señalaron los obispos en un mensaje publicado este 15 de octubre.

“La democracia requiere, también, respetar la voluntad del pueblo y mantener el diálogo, promoviendo la reconciliación”, precisaron en el texto leído este miércoles en la sede del Episcopado por Mons. Giovani Arana, Secretario General de la CEB.

La segunda vuelta tendrá como candidatos a Rodrigo Paz Pereira, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien obtuvo la mayor votación en las elecciones generales en agosto; y al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, quien ya ha gobernado Bolivia entre 2001 y 2002.

Los resultados de agosto dejaron fuera de la contienda presidencial al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que gobernó el país durante dos décadas, con el expresidente izquierdista Evo Morales en el poder entre 2006 y 2019.

En un contexto de crisis social y económica, desabastecimiento, cifras históricas de inflación, enfrentamientos políticos y un clima generalizado de tensión, una encuesta reciente de Ipsos-Ciesmori para Unitel pone a Quiroga al frente con el 47%, mientras que Paz recibe el 39,3 %, una distancia de casi 8%..

En su mensaje, los obispos llamaron “a los actores políticos y a todo el pueblo boliviano para que nuestras acciones sean guiadas por el respeto al voto, aceptando los resultados con profundo compromiso por el bien de todos los bolivianos”.

Finalmente los obispos rogaron a Dios para que ilumine a Bolivia y se encomendaron a la Virgen María, “madre de Jesús y madre nuestra” que acompañe el caminar de los bolivianos.