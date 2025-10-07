El Arzobispo de Sucre (Bolivia), Mons. Ricardo Centellas, reflexionó este domingo sobre la situación del país de cara a la segunda vuelta electoral, que se celebrará el 19 de octubre.

En la homilía de la Misa celebrada este domingo en la Catedral Metropolitana de Sucre, concluyendo la Semana de Oración por la Hermandad entre la Iglesia boliviana y las iglesias hermanas de Tréveria y Hildesheim (Alemania), el arzobispo destacó la urgencia de cambio, certidumbre y garantías de gobernabilidad en Bolivia.

Al referirse al pasaje del Evangelio donde los discípulos piden a Jesús que aumente su fe, Mons. Centellas explicó que el perdón es fundamental para crecer como hijos de Dios y discípulos de Jesús.

La vida cristiana, señaló el prelado, exige la práctica constante del perdón, la responsabilidad, y la actuación con la fuerza y bendición de Dios. “Tenemos que aprender toda nuestra existencia a perdonar, entrar en la dinámica del perdón, no hay otra”, afirmó.

En ese marco, centró su reflexión en la responsabilidad, llamando a hacer uso de este valor imprescindible sin condiciones ni intereses personales, tanto para la vida cotidiana como, principalmente, para el ejercicio de la autoridad pública.

“Viene muy bien meditar sobre la responsabilidad para todos, pero especialmente para las personas públicas. Pronto tendremos balotaje final, 19 de octubre. Y luego, a partir del 9 de noviembre, tendremos nuevas autoridades en Bolivia”, señaló.

“Recemos para que nuestras autoridades —la mayoría ya están elegidas, otro tanto serán nombradas—, para que estas nuevas autoridades sean responsables, de manera que su responsabilidad esté acompañada por la gratuidad”, animó.

“Si son responsables, jamás buscarán beneficios personales. Jamás buscarán y armarán las cosas para que ellos vayan adelante y no el país. Necesitamos gente que trabaje por Bolivia”, sentenció.

“Sólo así podremos superar las profundas crisis que estamos viviendo”, aseguró el arzobispo.

Finalmente, Mons. Centellas recordó que “más del 60% del país votó para que haya cambio, para que haya certidumbre, para que exista gobernabilidad”.

“Ojalá que las personas elegidas, las personas escogidas, se den cuenta de lo que necesita Bolivia y puedan trabajar en estas necesidades estructurales que necesitamos”, concluyó, anhelando que la responsabilidad reine en cada vida, como un camino para seguir el ejemplo de Jesús y construir un mejor futuro para Bolivia.