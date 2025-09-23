El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Mons. Aurelio Pesoa, brindó detalles sobre el encuentro que los obispos de su país mantuvieron con el Papa León XIV en Roma.

La audiencia tuvo lugar el sábado 20 de septiembre, y participaron seis obispos bolivianos, encabezados por Mons. Pesoa: Mons. Juan Carlos Huaygua, presidente de la Comisión Económica; Mons. Eugenio Coter, Obispo del Vicariato Apostólico de Pando; Mons. Pascual Limachi, Obispo de la Prelatura de Corocoro; Mons. Jorge Herbas, Obispo de la Prelatura de Aiquile; y Mons. Edmundo Abastoflor, Arzobispo Emérito de La Paz.

En diálogo con Radio Vaticana , Mons. Pesoa contó algunos detalles del encuentro, donde se tocaron temas como la presencia de los Agustinos en Bolivia, la actualidad del país y una posible visita del Santo Padre, quien ya recorrió algunas ciudades cuando fue general de su orden.

“Fue una bendición el haber podido venir a visitar al Santo Padre”, afirmó el presidente del Episcopado, y precisó que el Papa “tiene bastante trabajo” y el peso que tiene que llevar “no es nada liviano”.

Por eso, dijo, “fue un gusto para nosotros y también creemos para él, poder encontrarnos y conversar de lo que nos preocupa y de lo que queremos continuar haciendo como Iglesia Boliviana”.

“Hemos hablado de lo que es el caminar de la Iglesia, como muchos pueblos latinoamericanos —Bolivia no es la excepción— es eminentemente católica y creo que eso ha sostenido el caminar en muchos momentos de conflicto al pueblo boliviano”, consideró.

“No vamos a decir que todos los bolivianos son católicos, pero sí un buen porcentaje y eso ha hecho que haya el deseo de volver a Dios, el deseo de tener a Dios y el deseo de contar con Dios”, destacó.

“Creo que eso nos ha permitido nosotros como pastores animar y seguir animando y acompañando al pueblo de Dios pese a las dificultades que nos han tocado vivir”.

Al referirse a las elecciones presidenciales en el país, que el 19 de octubre tendrán su segunda vuelta, aseguró: “Tenemos la esperanza de que Bolivia vaya surgiendo de toda aquella dificultad que le ha tocado vivir y creo que con el esfuerzo de todos los bolivianos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y por supuesto con la gracia de Dios, todo eso será posible”.

En cuanto a una próxima visita Ad Limina de los obispos bolivianos, Mons. Pesoa anticipó: “La tendremos el año próximo en la segunda quincena de noviembre”, y mencionó algunos aspectos que les preocupan a los obispos como las vocaciones y la falta de obispos, de nuevos pastores que “vayan tomando el lugar de los que ya vamos caminando y que se nos acerca el tiempo de la dimisión”.

Los obispos invitaron al Santo Padre a Bolivia y esperan “que aquello se haga realidad el año próximo”.

“Tendremos un nuevo gobierno, también nos toca hablar con el nuevo gobierno y plantearle esto que hemos conversado con el Papa, lo ha acogido estupendamente bien y creo que esa para nosotros es una esperanza”.

En ese contexto, le comentaron que puede ir a Perú, donde misionó por muchos años, y a Bolivia. “Nos vamos contentos porque creo que ha habido una disponibilidad en el diálogo pero también en esto que será una noticia para todo el pueblo boliviano, el compromiso de que visitará en algún momento el Santo Padre a Bolivia”, expresó.

“Estamos en este Año de la Esperanza cultivando este tema, para que nos mantengamos firmes en aquello que creemos y aquello que esperamos, la esperanza en ese Dios que camina con nosotros”, concluyó.