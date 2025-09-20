El Papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a una delegación de obispos de Bolivia, quienes lo invitaron a visitar el país sudamericano “en un futuro próximo”.

“El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia a un grupo de obispos de Bolivia”, informó la Oficina de Prensa del Vaticano sin dar mayores detalles, como es habitual en este tipo de encuentros.

El sitio web de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) informó que los obispos estuvieron encabezados por el presidente de la institución, Mons. Aurelio Pesoa Ribera, y en la audiencia “transmitieron el saludo de la Iglesia boliviana y extendieron una cordial invitación para que el Papa pueda visitar Bolivia en un futuro próximo”.

El Papa León XIV con los obispos de Bolivia este sábado. Crédito: Vatican Media.



En el encuentro, señala la nota de la CEB “los prelados pudieron compartir sus inquietudes pastorales y fortalecer los lazos con el Pontífice, en un encuentro marcado por la fraternidad y el compromiso de avanzar en la misión evangelizadora de la Iglesia en Bolivia”.

El último Pontífice que visitó Bolivia fue el Papa Francisco, quien visitó el país del altiplano del 8 al 10 de julio de 2015.

Esta noche los obispos celebrarán Misa en la Iglesia del Sagrado Corazón con miembros de la comunidad boliviana en Roma, para luego viajar a Alemania donde visitarán las diócesis de Tréveris y Hildesheim para “fortalecer la cooperación y el intercambio” con ellas.

Además de Mons. Pesoa, estuvieron presentes en la audiencia con el Papa León Mons. Juan Carlos Huaygua, presidente de la Comisión Económica; Mons. Eugenio Coter, Obispo del Vicariato Apostólico de Pando; Mons. Pascual Limachi, Obispo de la Prelatura de Corocoro; Mons. Jorge Herbas, Obispo de la Prelatura de Aiquile; y Mons. Edmundo Abastoflor, Arzobispo Emérito de La Paz.