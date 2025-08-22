El Papa León XIV elevó a Basílica Menor el Santuario Diocesano Nuestra Señora del Socavón, ubicado en Oruro (Bolivia), constituyendo un hito en la historia cultural y espiritual del pueblo orureño.

Este importante reconocimiento se enmarca en la conmemoración del Año Jubilar de la Diócesis de Oruro y el Bicentenario de la patria boliviana, y es resultado de un gran trabajo realizado por una comisión especial integrada por el P. Gustavo Llerena, rector del Santuario; representantes del Comité de Etnografía y Folclore; asesores legales del obispado y del santuario; arquitectos y colaboradores.

La ceremonia en la que se declarará formalmente Basílica Menor a este importante santuario boliviano, se celebrará el próximo 30 de agosto a las 18:00 horas, comenzando con una procesión desde la Catedral, presidida por Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez, Nuncio Apostólico en Bolivia.

Un emblema de la fe de Oruro

El Santuario Nuestra Señora del Socavón, ubicado en Oruro, constituye un referente fundamental para la familia orureña, boliviana y numerosos devotos a nivel internacional.

Fue declarado santuario diocesano en 1998 por el entonces Obispo de Oruro, Mons. Braulio Säez García, y consagrado en noviembre del 2000, mes en que también se celebró la coronación canónica de Nuestra Señora del Socavón, consolidando así una larga historia de devoción popular.

Año a año, este lugar emblemático recibe a los fieles de Oruro, que anhelaban un reconocimiento mayor para el templo, que acoge las necesidades, oraciones y gratitud del pueblo.

Así surgió el pedido de que sea declarado basílica, distinción que le permitirá la posibilidad de otorgar indulgencias plenarias a los peregrinos en fechas señaladas, y una celebración especial de la Cátedra de San Pedro Apóstol, entre otras festividades.

La distinción como basílica corresponde no sólo a su valor histórico, arquitectónico y artístico, sino también a su valor como centro de culto y su arraigo en la vida religiosa y cultural de la comunidad.

El camino para convertirse en Basílica Menor

En enero de 2024, encabezada por Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro, se conformó una comisión especial para avanzar en el anhelo histórico de elevar a basílica este santuario.

La comisión elaboró un exhaustivo documento que recogió la historia, la tradición, la devoción, la arquitectura y la esencial presencia de la Virgen del Socavón en la cultura y espiritualidad orureña.

El 11 de septiembre de 2024 se realizó una conferencia de prensa realizada en Oruro con la participación de autoridades locales y departamentales, representantes del folclore y Mons. Bialasik, quienes firmaron un compromiso para presentar dicha documentación al Papa Francisco.

El expediente fue entregado al Nuncio Apostólico Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez, quien lo remitió a la Santa Sede.

El 21 de febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Boliviana otorgó el Nihil Obstat para la declaración de Basílica Menor.

Finalmente, el 16 de julio de 2025, Solemnidad de la Virgen del Carmen, se recibió la confirmación oficial de la Santa Sede donde se indica que “el Sumo Pontífice León XIV eleva con agrado el santuario diocesano ubicado en la ciudad de Oruro, dedicado a Dios, en honor de la Bienaventurada Virgen María con la advocación del Socavón, al título y dignidad de Basílica Menor”.