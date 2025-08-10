Más de 50.000 fieles llegaron el 5 de agosto hasta el Santuario Nacional de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, para participar en las celebraciones por el centenario de su coronación canónica, que ocurrió el 1 de agosto de 1925.

La cita estuvo marcada por la fuerte devoción mariana, el Bicentenario de la Independencia del país y el clima de expectativa por las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el 17 de agosto.

Peregrinos provenientes de distintas regiones bolivianas, así como devotos de Perú y Colombia, participaron en misas, procesiones y actos culturales. Muchos llegaron para agradecer favores atribuidos a la intercesión de la Virgen. “Antes teníamos un negocio muy pequeño y ahora tenemos uno próspero. Me siento muy bendecida por la mamita de Copacabana”, relató Areceli Morales, una fiel.

La devoción a esta advocación mariana se remonta al siglo XVI, cuando Tito Yupanqui —descendiente directo de los emperadores incas— tuvo un sueño y una visión de la Virgen con rasgos de doncella inca. Inspirado por esa experiencia, talló la imagen que desde entonces se venera en la basílica de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, un lugar sagrado para los incas que consideraban cuna de Manco Cápac y Mama Ocllo.

En su mensaje para la fiesta, el Papa León XIV felicitó al pueblo boliviano y pidió a Dios, por intercesión de la Virgen de Copacabana, “que los bendiga y acompañe en este camino de fe y compromiso por el bien común”.

La Conferencia Episcopal Boliviana exhortó a vivir el bicentenario “con espíritu de alegría, pero también con profunda responsabilidad” e instó a los votantes a ejercer su deber ciudadano “con conciencia ética y espíritu democrático”. A los candidatos, pidieron “no defraudar la esperanza de todo un pueblo que anhela tiempos mejores”.

El país se prepara para las elecciones generales del 17 de agosto, en las que ocho aspirantes compiten por la presidencia. Las encuestas ubican en primer lugar al empresario Samuel Doria Medina, seguido por el expresidente Jorge Quiroga. Si ninguno alcanza la mayoría, la segunda vuelta se realizará el 19 de octubre.