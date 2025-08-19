Los obispos que integran la Conferencia Episcopal Boliviana se pronunciaron con esperanza ante los resultados de las Elecciones Generales de Bolivia, que marcaron un cambio en el rumbo político del país.

La jornada electoral del pasado domingo culminó con el triunfo del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, que disputará la presidencia en balotaje con el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, en un inesperado resultado que deja atrás al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que gobernó el país durante dos décadas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un comunicado emitido este lunes, los obispos celebraron la alta participación ciudadana en la jornada electoral. “Esta muestra de compromiso democrático, esperanza y responsabilidad del pueblo boliviano —que vivió una verdadera fiesta cívica, marcada por el respeto y la voluntad de decidir el rumbo del país— debe caracterizar el camino a recorrer”, animaron.

Asimismo, valoraron el trabajo de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, “para que la jornada se realice en el marco de la confianza y respeto a la voluntad del pueblo boliviano”.

“Acogemos con esperanza los resultados electorales que abren un nuevo capítulo en la historia política del país”, afirmaron, considerando que esta jornada “ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan cambios significativos para Bolivia”.

En ese sentido, felicitaron a los candidatos que han sido elegidos para disputar la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 19 de octubre.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, exhortaron al pueblo a “seguir informándose con responsabilidad sobre las propuestas de cada candidato en esta nueva etapa electoral”, para que la segunda vuelta también transcurra con transparencia, respeto y serenidad, promoviendo la confianza de todos los ciudadanos en el proceso democrático.

“Invitamos a todos los bolivianos a mantener la unidad, el respeto y la solidaridad en estos momentos decisivos. Dios continúe acompañando la historia de nuestra Patria y que la Virgen María interceda siempre por mejores días para todos”, concluyeron.